È un turno da record per la MotoGP, che ha deciso così la top 10 che disputerà direttamente il secondo turno di qualifiche. Prima ci pensa Maverick Vinales a frantumare il record assoluto di Misano, all’ultimo arriva Marco Bezzecchi e lima ancora quel tempo. Ma dietro di loro c’è Dani Pedrosa, la wild card di lusso di KTM, che è anche il miglior pilota del marchio austriaco in classifica! Dietro di lui si aggancia Marc Marquez, che riesce così a sfruttare un piccolo aiuto per portare Honda in Q2. Bella scena a turno concluso: il #93 avvicina e “ringrazia” l’ex compagno di squadra con qualche carezza sul casco. Bravo anche Francesco Bagnaia, che stringe i denti e riesce a tenere un ottimo piazzamento fino alla bandiera a scacchi. Chi occupa la top 10 in questo turno? Tempi e cronaca.

MotoGP Prove

“Marc non è mai venuto da noi per dirci che non sarebbe rimasto”. Alberto Puig è categorico sulle voci che vogliono Marc Marquez in uscita da HRC per andare in Ducati Gresini accanto proprio al fratello Alex. Passando alla classifica, Bezzecchi inizia a farsi vedere da subito nonostante la mano dolorante, così come anche Bagnaia, piazzatosi inizialmente nella top 10 utile per la Q2. Ma inizia presto a farsi vedere Dani Pedrosa: non solo continue prove con il telaio in fibra di carbonio, anche una sequenza di giri veloci che gli valgono per parecchio la testa della classifica. Arrivano poi vari altri, ma occhi puntati su Vinales, che piazza un 1:30.972 e polverizza così il record assoluto della pista! Il precedente 1:31.065 stampato da Bagnaia nel 2021 è riscritto, arriva il primo 1:30 sulla pista di Misano. Non mancano anche alcune cadute: Jack Miller va giù alla curva 3, i fratelli Espargaro poi scivolano in due tempi distinti alla curva 15. Vinales però non riuscirà a tenersi il record: Marco Bezzecchi arriva di volata e lo abbassa ancora, è lui il migliore del turno! Meno male che ha una mano acciaccata… Dani Pedrosa sorprende (o forse no?) e chiude 3°, con ovazione nel box KTM al momento del rientro. Marc Marquez porta Honda in Q2 grazie al tester KTM, Francesco Bagnaia riesce a prendersi la top 10.

La classifica

