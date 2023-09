Superbike Francia Prove 2: Michael Rinaldi insegue Jonathan Rea

Michael Rinaldi è stato il più veloce nella seconda sessione della Superbike in Francia. Il riminese in uscita da Ducati Aruba non è riuscito a superare la prestazione mattutina di Jonathan Rea che quindi chiude al comando nella combinata del venerdi. Con l’asfalto decisamente più caldo rispetto al mattino (52 °C contro 37 °C) la Kawasaki come al solito ha sofferto, mentre le Ducati si sono scatenate. Rinaldi è piombato a soli 73 millesimi dal riferimento mattutino di Rea ma anche Alvaro Bautista si è avvicinato: solo due decimi, pur occupando la sesta posizione.

Volevate l’equilibrio?

Il sistema delle concessioni è incomprensibile e non funziona: alla Honda hanno permesso di presentarsi con un telaio prototipo. Una bestemmia per i puristi della Superbike, visto che questo componente è sempre stato di serie, identificando la natura dalla categoria. Ma il rimedio sembra peggiore del male: Vierge 14° e Lecuona 17°. L’equilibrio, almeno sul giro secco, non manca: i primi otto sono racchiusi in soli quattro decimi, con quattro marche rappresentate: Kawasaki, Ducati, Yamaha e BMW. I tedeschi sono andati particolarmente forte: Garrett Gerloff terzo tempo a una manciata di millesimi dalla vetta.

Caos in pista, Vierge dai medici

E’ stato un turno parecchio complicato e due interruzioni con bandiera rossa. La prima fermata è stata necessaria è stata necessaria per pulire la velocissima curva tre dalla terra portata sull’asfalto da una toccata fuori dal cordolo da Toprak Razgatlioglu, rimasto miracolosamente in piedi. Sullo sporco è finito Xavi Vierge, perdendo il controllo della Honda CBR 1000RR rotolatagli addosso. Lo spagnolo si è rialzato con le sue gambe, ma al centro medico sono state diagnosticate contusioni multiple e abrasioni all’anca e avanbraccio destro. Per sapere se potrà continuare il week end bisognerà aspettare domattina, prima di FP3. Poi la sessione è stata di nuovo fermata per la rottura della Yamaha GRT di Dominique Aegerter che con una gran fumata ha perso olio in traiettoria.

Sabato il primo match

E’ già tempo di resa dei conti a Magny Cours. Alle 11:10 la Superpole definirà lo schieramento di gara 1, che scatta alle 14. Toprak Razgatlioglu riparte con 74 punti da recuperare su Alvaro Bautista. “Le vinco tutte” continua a ripetere il turco della Yamaha, scottato dal cedimento della gomma posteriore a Most in gara 2 che ha cambiato faccia al Mondiale. Se avesse vinto, Toprak adesso sarebbe a soli 44 punti da Alvarito. Ma con i se e con i ma la Ducati non si batte.

Foto: Silvio Tosseghini