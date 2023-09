La Superbike arriva in Francia per correre il nono dei dodici round previsti. E’ la prima delle quattro tappe della volata finale: seguiranno Aragon (23-24 settembre), Portimao (30 settembre-1 ottobre) e Jerez (28-29 ottobre). Alvaro Bautista (Ducati) comanda con 74 punti di margine su Toprak Razgatlioglu (Yamaha), ma con 62 punti a disposizione in ciascun round, tutto può ancora succedere. La situazione di classifica sarebbe stata ben diversa se nell’ultima gara disputata prima della lunga pausa estiva, a Most, Toprak non fosse caduto per il cedimento della gomma posteriore. Il turco era al comando, mancavano solo sei giri alla fine, con Bautista secondo e già piegato. “Le vinco tutte” proclama da giorni lo sfidante. Curiosità per Jonathan Rea, che dal 2015 corre per la prima volta da separato in casa Kawasaki: il nordirlandese nei giorni scorsi ha annunciato il passaggio in Yamaha per i prossimi due anni.

Honda con un nuovo telaio

In Francia ci sarà un’interessante novità tecnica. Honda HRC ha omologato un telaio completamente differente da quello montato sulla CBR 1000 RR, cioè un componente prototipo progettato in base alle indicazioni fornite dai piloti nelle complicatissime gare precedenti. La marca di moto più grande del Mondo non riesce a trovare il bandolo della matassa, questa sarà la svolta? Ricordiamo che la regolamentazione Superbike impone da sempre l’uso del telaio identico a quello utilizzato sulla moto stradale. Honda può utilizzarne uno diverso grazie alle “superconcessioni” garantite alle squadre in crisi tecnica.

Superbike Magny-Cours, dove vedere tutto in TV e streaming

Il round SBK in Francia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Action (canale 205), visto che in questo weekend corre anche la MotoGP a Misano. Per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà solo in differita Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Di seguito il programma completo con gli orari del weekend a Magny-Cours.

Venerdi 8 settembre 2023

09:45-10:15 WorldSSP300 – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta SKY Action)

11:25-12:10 WorldSSP- Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 – Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta SKY Action)

16:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 9 settembre 2023

09:00-09:30 WorldSBK – Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta SKY Action)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY Action)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY Action)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta SKY Action)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY Action, differita TV8 ore 17:00

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY Action)

Domenica 10 settembre 2023

09:00-09:15 WorldSBK – Warm Up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm Up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm Up

11:00 WorldSBK – Superpole RaceL (diretta SKY Arena, differita TV8 ore 16:15)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY Arena)

13:45 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY Arena)

15:15 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY Arena, differita TV8 ore 17:15)