Rea-Yamaha e Bulega-Ducati: le reazioni di Razgatlioglu e Bautista

Ducati e Yamaha hanno sistemato la line-up dei rispettivi team ufficiali per la prossima stagione Superbike. Questa settimana il team Aruba Racing ha ufficializzato la promozione di Nicolò Bulega dalla Supersport e il team Pata Prometeon ha annunciato l’ingaggio con contratto biennale di Jonathan Rea.

Sicuramente ha fatto più rumore la decisione del sei volte campione del mondo SBK di lasciare anticipatamente la Kawasaki (l’accordo scadeva nel 2024) per legarsi a un marchio concorrente. C’è grande curiosità di vedere cosa riuscirà a fare con la R1. Ma sarà interessante anche osservare le prestazioni dell’ex pilota della VR46 con la Panigale V4 R, nei test disputati finora ha dato una buona impressione e anche per questo la squadra ha scelto lui invece di altri colleghi.

Superbike, Bautista su Bulega e Rea

Bulega si ritroverà nel box con il campione in carica Alvaro Bautista, che all’arrivo presso il circuito di Magny-Cours è stato interpellato sul futuro compagno di squadra: “È un bravo ragazzo – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – ed è veloce. Sta facendo molto bene in Supersport. Al secondo anno sta lottando per il titolo e se manterrà questa mentalità potrà vincere. Sarà una grande sfida, lui è molto forte e gli do il benvenuto. Vedremo cosa saprà fare”.

Inevitabile parlare anche Rea e del suo passaggio in Yamaha, che Bautista commenta così: “Non so cosa dobbiamo aspettarci. Kawasaki e Yamaha sono molto diverse, molto dipenderà da come lui si adatterà alla moto e se riuscirà ad avere il giusto setup per essere veloce. Tutto sarà nuovo, non mi aspetto nulla. Jonathan è un pilota molto veloce, è un grande campione e penso che sarà competitivo prima o poi”.

SBK, Razgatlioglu e la scelta di Jonny

Rea nel team Pata Prometeon rimpiazzerà Toprak Razgatlioglu, che ha da tempo firmato con BMW e al quale in Francia è stato chiesto dell’arrivo del suo rivale nella sua attuale squadra: “Non sono sorpreso. Lo rispetto, merita ogni cosa e penso che per lui sarà una grande sfida. Spero che si diverta in Yamaha. Capisco la sua scelta, per lui è una buona idea e vedremo come andrà l’anno prossimo. Anche io cambierò brand, sarà strano, tutti sono impazienti. Credo sia positivo per la Superbike”.

C’è un campionato Superbike 2023 ancora da concludere, però sarà certamente interessante vedere cosa accadrà l’anno prossimo con i cambiamenti che si verificheranno sulla griglia. Scontato dire che Ducati partirà di nuovo come favorita con Bautista, ma Razgatlioglu e Jonny sperano di dargli battaglia con i loro nuovi colori.

Foto: WorldSBK