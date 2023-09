Moto3 Misano, Prove 1: Stefano Nepa e Romano Fenati in top 10

Inizio anche a Misano non nel segno del leader Moto3. Ma Daniel Holgado è comunque nelle posizioni utili per accedere alla Q2, anche se è solo il primo turno sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Partenza col piede giusto per due ragazzi italiani, Stefano Nepa (col casco celebrativo per la tappa di casa) e Romano Fenati, entrambi in top 10. Chi ha fatto meglio in questa sessione? I tempi del turno inaugurale del GP di San Marino.

Moto3 Prove 1

Di ieri la notizia del rinnovo di Matteo Bertelle con Snipers: un altro anno assieme, affiancato dall’esordiente Almansa. Ivan Ortola invece è ai saluti con Angeluss MTA dopo 3 stagioni assieme tra JuniorGP e Mondiale Moto3. Guardando alla pista, torna in azione Collin Veijer, ma provvisoriamente, visto che dovrà sottoporsi a nuovi controlli alla fine del turno. Ricordiamo che il debuttante olandese aveva riportato in una piccola frattura al dito più piccolo del piede sinistro in seguito ad un highside nel corso della Q2 in Catalunya, chiudendo così il suo GP. È un turno movimentato, Oncu (che ancora deve digerire la pesante sanzione a Barcellona) corre anche un piccolo rischio ed è abbastanza indietro in classifica. Discorso molto diverso per Masia: è lui il migliore e nettamente, visto che rifila quasi tre decimi al primo inseguitore!

La classifica

