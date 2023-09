Il tempo sembra essersi fermato per Mattia Pasini. Indossa la tuta e gli brillano gli occhi, sorride: è felice. Ha 38 anni ma ha la voglia, l’entusiasmo ma anche le energie di un ragazzino. Partecipa solo a pochissime gare ma è in perfetta forma fisica e riesce sempre a farsi onore. A Misano gareggia in Moto2 con la sua moto personale ed il team Fieten Olie Racing GP. Al suo fianco come sempre c’è suo padre Luca, ex pilota, che lo aiuta come quando era un ragazzino. Nel box si respira amore per i motori. Mattia Pasini è l’emblema della passione per i motori: è un pilota che non molla mai e fa il possibile per tornare a gareggiare a tempo pieno nonostante l’età. Intanto a Misano nel secondo turno di libere ha siglato il quattordicesimo tempo ad 1″2 dal leader Acosta. E dire che di solito partecipa ai gran premi solo come commentatore televisivo.

“Sono molto contento di come siamo partiti questo venerdì- racconta Mattia Pasini a Corsedimoto – abbiamo fatto quattro giorni di test qui a Misano dopo il Mugello ma siamo obbligati a farli con una specifica di motore diverso che è quella dell’anno scorso. In FP1 siamo partiti da un po’ più lontano perché dovevamo sistemarci con il rapporto del cambio che è leggermente diverso con un po’ di elettronica riguardo il freno motore. La mia premura nella prima giornata era riuscire a sistemare queste cose. Non abbiamo cercato il tempo tant’è che non abbiamo neppure montato le gomme nuova. La mia priorità era mettere a posto la moto per essere pronto il sabato mattina che secondo me sarà il turno decisivo per quel che riguarda l’ingresso alla Q2″.

Cosa stai provando?

“Abbiamo girato con gomme da oltre 30 giri e qui la gara è di 20 ma siamo stati molto veloci quindi sì, sono contento. Per me è sempre bello tornare a correre, a fare il pilota. Quando entro in pista non mi sento né vecchio e né fuori posto: significa che posso dire ancora qualcosa”.

Novità in prospettiva futura?

“Spero di averle presto. Ora cerco di fare un bel week-end qui a Misano anche riuscire a creami qualche opportunità in più”.

Foto Valter Magatti