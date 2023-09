MotoGP, Honda nella tempesta “Marquez ha un contratto con noi”

Nel weekend di MotoGP a Misano tiene banco il futuro di Marc Marquez. Secondo molti sarebbe vicino l’accordo con Gresini, ma da Honda provano a tenere lontane le voci di mercato. Il team manager Alberto Puig assicura che il pluricampione correrà ancora con l’Ala dorata nella prossima stagione, ma i dubbi restano in attesa del test Irta di lunedì.

I risultati allontanano Marquez

I vertici HRC hanno le idee molto chiare sul futuro di Marc Marquez. Dieci anni nel team factory e sei titoli mondiali dovrebbero spingerlo a continuare a fidarsi del marchio giapponese. Ma da Jerez 2020, dove si fratturò l’omero destro, si sono verificati una serie di eventi che potrebbero portarlo sempre più lontano dalla squadra al quale ha dato tanta gioia. I pessimi risultati raccolti quest’anno sarebbero un viatico per cambiare rotta in maniera definitiva e provare a chiudere la carriera altrove, magari con una moto che possa assicurargli il nono sigillo iridato.

Puig smentisce le voci di mercato

Nel paddock della MotoGP è suonato il campanello d’allarme secondo cui Marc Marquez potrebbe essere compagno di squadra di suo fratello Alex alla Gresini per la stagione 2024. Come ha fatto Alex Rins, lasciando la LCR per unirsi alle fila della Yamaha, così potrebbe proseguire la fuga da casa Honda, dove la RC213V continua a non trovare soluzioni per compiere il prossimo step. Alberto Puig appare tranquillo ai microfoni di MotoGP.com. “Posso fornire solo le informazioni che conosco. Come sapete ha un contratto per il 2024. Non ci ha mai contattato per informarci che non continuerà con noi. Posso solo dirvi che per noi continueremo con il contratto che abbiamo. Questo è quello che posso dirvi perché non ho avuto alcuna comunicazione dal pilota né dal suo manager“.

Honda-Marquez no problem?

In ogni caso la Honda non può farsi trovare impreparata e dovrebbe pensare ad un eventuale sostituto. Joan Mir sembra riconfermarsi, nonostante la forte delusione per un prototipo che non risponde alle sue richieste. Ma il team manager assicura che non ha studiato nessuna alternativa. Nel 2019 il manager catalano espresse dichiarazioni simili sul futuro di Jorge Lorenzo, poco dopo il maiorchino ha annunciato l’addio alla Honda e alla classe regina… “Se hai un pilota con contratto non c’è bisogno di pensare agli altri piloti… Affrontare un problema che non esiste non è una cosa molto intelligente. Normalmente provi a risolvere un problema quando ne hai uno. Al momento non abbiamo queste informazioni“.

