MotoE Misano: basta Gara 1, Mattia Casadei campione del mondo!

“Bel colpo!” Questa la scritta sul casco celebrativo di Mattia Casadei, che risolve tutto nella prima delle due gare del fine settimana a Misano. Il pilota Pons è semplicemente perfetto ed alza così la corona MotoE, è lui il primo campione di quello che ora è diventato a tutti gli effetti un Mondiale! Il gran finale di una stagione in costante crescita, segnata in particolare da cinque vittorie, includendo anche questa, ed altri quattro podi. Il titolo torna in Italia e proprio sul tracciato di Misano. La cronaca della prima corsa dell’ultimo round della classe elettrica.

MotoE Gara 1, il via

Ricordiamo l’avvicendamento in qualifica: Matteo Ferrari è stato il migliore, ma i controlli tecnici hanno rilevato una pressione delle gomme non regolare. Tolto quindi il giro veloce, Mattia Casadei ha ereditato la pole e quindi la prima casella in griglia (il resoconto di prove e qualifiche). Si comincia con un super scatto di Torres, che beffa Casadei e Spinelli e passa al comando della corsa, subito giù Tito Rabat alla curva 6.

Colpo di scena!

Torres è partito in anticipo, arriva la doppia Long Lap! Finisce malamente per Mantovani, scivolato in mezzo alla pista ma fortunatamente evitato da tutti i piloti che seguivano. Tornando davanti, Casadei non rimane dietro a lungo: il leader MotoE passa avanti, può essere il momento determinante per il campionato, mentre Torres perde poi la posizione anche rispetto a Spinelli e Garzo, prima di scontare la sua sanzione. Cade Andrea Migno, debutto amaro per lui in MotoE, momento acceso tra Garzo e Spinelli, con anche un leggero fuoripista dello spagnolo ed un gesto eloquente verso il rookie italiano… Cadono pure Pons e Granado, mentre davanti è una battaglia tra cinque italiani e Garzo. Ma Mattia Casadei, nonostante i tentativi, non si batte: taglia il traguardo per primo, vince la gara ed è campione del mondo!

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com