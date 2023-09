MotoGP Misano: Martin pole da record, Bezzecchi e Bagnaia eroici

Ducati comanda nelle qualifiche del suo Gran Premio. Jorge Martin ri-polverizza il record assoluto in MotoGP, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia vanno oltre il dolore e si prendono una strepitosa prima fila. Dani Pedrosa fa sognare KTM con la prima fila, chiudendo poi 5° ma prendendosi gli applausi al ritorno al box. Una qualifica serrata al Misano World Circuit, ecco com’è andata.

MotoGP Q1: doppia Aprilia

Takumi Takahashi, schierato in LCR Honda al posto di Alex Rins, ha già concluso il suo GP. I suoi tempi sono oltre il limite massimo del 105%, non ha ottenuto quindi la qualificazione per questa sessione. Non è un bel turno per Pol Espargaro, che prima perde un pezzo aerodinamico e poi è protagonista di ben due scivolate. Il fratello Aleix, anche lui fuori dalla top 10 nelle Prove di ieri, non è perfettamente a posto dopo il colpo cervicale accusato nell’incidente di ieri. Nonostante questo si porta presto al comando della classifica, tenendo il piazzamento con un costante ‘aggiustamento’ dei tempi. Dietro di lui ecco Miguel Oliveira, decisamente insoddisfatto dopo la prima giornata ed ora in Q2, ma non gli basta: a bandiera a scacchi ormai esposta è proprio lui il migliore della sessione. Quartararo invece è il primo degli esclusi per 38 millesimi, appena davanti a Pirro…

MotoGP Q2: oltre il dolore

Completata la lista dei 12 piloti in lizza per la pole position, ricordiamo che tra di loro c’è anche il collaudatore e wild card Dani Pedrosa. Truppa Ducati subito all’attacco e dopo pochi minuti ecco una prima fila provvisoria tutta rossa. Martin in particolare lima il record MotoGP già riscritto ieri da Bezzecchi, altri 14 millesimi tolti a quel tempo. Non basta, lo spagnolo se lo polverizza di nuovo! Gran pole position, risultati da applausi per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che completano la prima fila! Stesso discorso, pur per motivi diversi, per Dani Pedrosa, vicinissimo alla prima fila ed infine gran 5°, di nuovo miglior KTM.

Foto: Valter Magatti