MotoE Misano: Ferrari di un soffio, ma la pole è di Casadei!

A Misano brilla il tricolore in MotoE. Matteo Ferrari è l’uomo in pole position in pista, accompagnato da due connazionali in prima fila, ovvero il leader MotoE Mattia Casadei ed il rookie Nicholas Spinelli. Ma ore dopo ecco il colpo di scena: la pressione delle gomme non è regolare, è Casadei il nuovo poleman mentre Ferrari viene retrocesso in 10^ posizione! Ecco com’è andato il venerdì a Misano.

MotoE Prove 1

Ospite d’eccezione Andrea Migno, al debutto in MotoE con i colori Pramac in sostituzione di Luca Salvadori, ancora fermo per problemi alla schiena. I ragazzi di casa partono forte: top 4 tutta azzurra e nei 10 ci sono appena tre piloti non-italiani.

Prove 2/combinata

Italiani che fanno la voce grossa anche nel secondo turno MotoE. Svetta l’esordiente Nicholas Spinelli, che ha piazzato la zampata su un terzetto di connazionali. Ma in generale è una top 8 quasi totalmente azzurra, Hector Garzo è l’unico non italiano a guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2.

Qualifiche

In Q1 c’è anche il bicampione MotoE Torres, degli italiani troviamo Finello ed il sostituto Migno. Due posti a disposizione per passare il turno e se li assicurano Jordi Torres e Miquel Pons, Granado rimane fuori di un soffio.

I tre protagonisti del titolo sono tutti in Q2. Ci si gioca già molto in queste qualifiche, una migliore posizione di partenza è sempre importante per giocarsi podio, vittoria ed in questo caso anche la corona MotoE. Il guizzo vincente è di Matteo Ferrari (nonostante una caduta) su Mattia Casadei, terza casella per Nicholas Spinelli. Ma c’è l’aggiornamento ore dopo…

Matteo Ferrari perde la pole position per pressione irregolare delle gomme. Il giro veloce quindi gli viene tolto, una bella notizia per Mattia Casadei. Il leader MotoE, con 21 punti di vantaggio su Torres e 22 sul numero #11 di Gresini, darà l’assalto al titolo dalla posizione migliore. Tutto pronto per una domenica di gare frizzante al Misano World Circuit.

Foto: Valter Magatti