Straordinario Marco Bezzecchi nelle Prove MotoGP a Misano Adriatico. Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha siglato il miglior tempo registrando anche il nuovo record della pista. Un risultato che assume ancora più valore considerando che si è presentato nel gran premio di casa con la mano sinistra dolorante a causa dell’incidente avuto a Montmelò. Soprattutto nel T1 fa un po’ di fatica, la speranza è che per il resto del weekend le cose vadano meglio.

MotoGP Misano, i commenti di Bezzecchi

Queste le sensazioni di Bezzecchi raccolte da Corsedimoto al termine della giornata di prove a Misano: “La mano fa un po’ male, ma ce la faccio. Sono contento, è stata una bella giornata. Sono solo un po’ preoccupato per la sprint e per la gara, però non posso lamentarmi. Pole domani? Ci provo, come sempre“.

Il pilota romagnolo ha spiegato quali sono le sue condizioni fisiche e come si sta gestendo: “Sono un po’ sofferente, ma sto bene. Oggi ho preferito non esagerare, ho cercato di essere un po’ più conservativo perché altrimenti domani potrei andare in difficoltà“.

Grip di Misano promosso e applausi a Pedrosa

La situazione è molto cambiata rispetto a Barcellona, dove l’asfalto ha scarsa aderenza: “Qua c’è grip, c’è sempre stato. È Barcellona che fa schifo in termini di grip. A Misano la pista ha sempre aderenza normalmente, quindi siamo tornati a fare meno fatica. I ragazzi sono stati bravissimi, la moto andava molto bene. Nel pomeriggio abbiamo migliorato la staccata in due-tre punti nei quali facevo un po’ di fatica“.

Al terzo della classifica generale MotoGP è stato domandato se sia sorpreso nel vedere Dani Pedrosa terzo come wildcard KTM: “Lui è un campione, sappiamo che è velocissimo e qui ha fatto anche il test, quindi è normale che vada veloce. Lui è sempre stato uno velocissimo, quindi non sono sorpreso. Penso possa fare bene anche in gara e non solo sul giro secco, spero di stargli davanti stavolta“.

Foto: Valter Magatti