MotoGP, Franco Morbidelli “La Superbike? Erano tutte chiacchiere”

Franco Morbidelli cerca di sorridere ma non è facile. Il Gran Premio di San Marino si corre a pochi chilometri da casa sua, sono presenti tutte le persone a lui più care ma il week-end non è iniziato certo nel modo migliore. Nelle libere ha avuto tanti problemi alla sua Yamaha e il suo futuro è ancora incerto. Il mercato è ancora in pieno fermento e probabilmente troverà una sella ma la sua situazione oggi non è sicuramente delle migliori.

“È bellissimo gareggiare a Misano, veramente – dice Franco Morbidelli a Corsedimoto – Mi dispiace solo non poter stare là davanti in una gara in cui ci sono i miei amici sugli spalti, in giro per la pista e che mi vengono a trovare. In ogni caso sono tonico, in forma e sempre positivo”.

Nel paddock quest’anno si è parlato tanto di un tuo possibile approdo al Mondiale Superbike. C’è qualcosa di vero?

“No, no… Tutte chiacchiere”.

C’è qualche novità in vista del prossimo anno?

“No, ancora no. Aspettiamo”

Intanto va in archivio un venerdì amaro.

“Non posso essere troppo soddisfatto della performance di oggi pomeriggio. La gomma che abbiamo provato nel primo run delle prove era nettamente fuori performance quindi il primo run delle FP2 è stato inutile. Dopo abbiamo dovuto mettere una media usatissima ma comunque ho preso un po’ di dati. Poi nel primo time attack ho avuto un problema tecnico quindi l’ho dovuto saltare. Ho dovuto cambiare moto, ne ho fatto solo uno e non sono andato oltre l’1’31″7 che non è abbastanza per entrare nei 10 quindi è stata una giornata un po’ così. Vediamo domani”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon