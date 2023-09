In Catalunya il sorpasso, Mattia Casadei arriverà all’ultimo round da leader MotoE. Il pilota Pons, 2° in Gara 1 e vittorioso in Gara 2, è lanciato verso il titolo, ma manca ancora un round per completare l’opera e sarà proprio sul tracciato casalingo di Misano. Un pizzico di pressione in più, ma soprattutto tanta motivazione, senza però fare calcoli di nessun tipo. Casadei vuole godersi al massimo la tappa di casa ed essere chiaramente protagonista, il resto si vedrà. Abbiamo avuto modo di sentirlo alla fine del round al Montmelò, la nostra intervista.

Mattia Casadei, un gran weekend in Catalunya.

Abbiamo lavorato benissimo fin dal venerdì ed abbiamo fatto due ottime gare. Sono davvero contentissimo, ce lo meritiamo!

Sei partito bene fin dalle prime prove libere.

Venerdì mattina mi sono sentito subito molto bene con la moto, quindi ho sfruttato al meglio quest’occasione. Si sono poi avvicinati anche gli altri, ma eravamo molto a nostro agio su questa pista e ne abbiamo approfittato, cogliendo due ottimi risultati.

I test svolti ad inizio anno sono stati d’aiuto? Avevate poi anche la nuova gomma.

Sono cambiate tante cose, però noi abbiamo fatto prove con la moto dei test e quella che usiamo durante la stagione. Sono andate tutt’e due molto bene, siamo contenti del nostro lavoro e del nostro sviluppo. Riguardo la nuova gomma hanno fatto un piccolo step, è stato positivo anche quello.

Mattia Casadei, guardiamo a Gara 1: che rischio alla fine tra te e Torres!

Ho sentito il contatto, chiaramente mi è dispiaciuto: è andata bene che non siamo caduti, di certo non volevo ostacolarlo. Io però ero davanti e ho fatto la mia linea: era l’ultimo giro e di certo non lasciavo la porta aperta! Dovevo fare la mia curva, alla fine è andata così.

L’attacco finale di Mantovani ti ha sorpreso?

Mi ha un po’ colto di sorpresa. Pensavo che fossimo andati via io e Jordi, credevo di avere un piccolo vantaggio sugli inseguitori, invece poi Manto mi ha passato. È stato molto bravo e Gara 1 l’ha vinta lui, poi in Gara 2 mi sono riscattato!

Seconda gara con colpo di scena, la caduta di Torres. Come valuti poi il weekend di Ferrari?

Sinceramente non mi aspettavo la caduta di Jordi. Dopo però ho cercato di sfruttare al meglio questo suo errore per trarne il massimo vantaggio. Matteo poi mi ha sorpreso: nei test era andato molto forte, è sempre stato velocissimo, quindi pensavo sarebbe stato competitivo. Invece… Non so, forse è perché non è riuscito a fare una buona qualifica, quindi quando parti dietro non è facile. Come tempi e come ritmo lui c’era. Ma me li aspetto tutt’è due molto competitivi a Misano.

Di nuovo tre italiani sul podio, ormai la MotoE è vostra!

Ci siamo facendo valere, ne sono molto contento! Speriamo di fare di nuovo una tripletta davanti ai nostri tifosi a Misano.

Disputate gare brevi, ma molto divertenti!

Sì, stiamo facendo davvero delle belle gare. Quando le riguardo mi diverto, fa molto piacere.

Mattia Casadei, ora sei al comando, ma manca ancora un ultimo round.

Sì esatto, e sulla mia pista di casa. Sono contento di giocarmi il campionato lì. Non sarà facile, però se tutto gira al meglio noi siamo competitivi, è un dato di fatto. So bene però che ci saranno Matteo, che va sempre molto forte a Misano, e Jordi, che ha fatto pole e vinto in passato. Ma l’abbiamo fatto anche noi, quindi sarà un’ultima gara veramente tosta, ma noi siamo pronti.

Da Barcellona a Misano senza riposo.

Da una parte è meglio così, sennò stai più tempo a pensare! Invece giovedì si parte subito e ti distrai, sei più concentrato.

Disputerete una giornata di test di gomme prima del weekend MotoE. Può essere un po’ una “distrazione”?

Ci faranno provare un grosso cambio, per poi tornare alle gomme vecchie. È una mossa un po’ strana, ma sarà così per tutti quindi bisogna adattarsi ed andare forte lo stesso. Non credo sia una distrazione, anzi anche a Barcellona abbiamo provato una gomma nuova e mi sono adattato benissimo, spero di non soffrire.

Arrivi con oltre 20 punti di margine sugli inseguitori. Mette un po’ di pressione?

Quando ti giochi un campionato hai sempre un po’ di pressione. Ma siamo consapevoli del nostro potenziale. Certo c’è un po’ di tensione, penso valga per tutti nella mia situazione, ma non voglio fare calcoli. Penso solo a godermi il weekend, divertirmi ed andare forte sulla mia pista di casa, poi quello che viene viene. Ci saranno sicuro molte persone, verranno tanti miei amici, quindi spero di farli divertire!

Foto: Social-Mattia Casadei