Nicolò Bulega in settimana è stato annunciato come compagno di Alvaro Bautista per la campagna 2024 della Ducati in Superbike. Al ritorno in pista nella serie cadetta ci ha dato dentro più di prima. Il vantaggio nei confronti di Stefano Manzi, rivale in pista e fuori, è solido, ma a quattro round (8 gare) dalla fine ancora non risolutivo. La Supersport prepara una sfida fra talenti italiana che ci appassionerà. Al mattino, con la pista più fresca, Bulega ha messo a posto la Ducati V2, lasciando sfogare il padrone di casa Valentin Debise con Yamaha GMT94. Ma al pomeriggio, è stato il romagnolo è stato il più efficace in pista, piombando nella classifica combinata a soli 31 millesimi dal leader, che invece ha girato più piano che in precedenza.

Manzi torna sotto, Huertas doppia caduta

Si è riavvicinato al vertice Stefano Manzi, quarto con la Yamaha Ten Kate dopo una problematica sessione d’apertura. In mezzo ai due italiani c’è l’astro nascente Adrian Huertas. Che dopo il provino con la Kawasaki Superbike oggi è stato veloce, ma prendendo parecchi rischi costati due cadute. Dietro Manzi incalzano i ducatisti Yari Montella e Raffaele De Rosa, incappato anche in una scivolata. Lorenzo Dalla Porta comincia a prendere le misure alla Supersport: tredicesimo tempo a soli 7 decimi dal vertice, su un tracciato che non conosceva.

Bulega: “Cercherò di copiare il meglio di Bautista”

“Qui in Francia sarà un week end complicato per il caldo, inusuale qui in mezzo alla Francia” fa il bilancio di giornata Nicolò Bulega. Arrivare in Superbike, nella squadra più titolata del paddock, da campione del Mondo sarebbe la ciliegina sulla torta. “Le aspettative su di me saranno alte, ma ci sono abituato, perchè era lo stesso quando correvo nel Motomondiale. Ho un compagno di squadra praticamente imbattile, nel ’24 cercherò di fare esperienza e prendere spunto dalle migliori qualità che Bautista esprime”. La Ducati non ha mai vinto il Mondiale con un pilota italiano e l’unico a riuscirci, due volte ma con l’Aprilia, è stato Max Biaggi.