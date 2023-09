La Superbike in Francia ci regala una intrigante novità: la BMW esce dal limbo e spara il texano Garrett Gerloff alla conquista della prima Superpole in carriera. Era dal Silverstone 2011 con John Hopkins che un americano non partiva davanti nel Mondiale. La BMW non scattava davanti dall’ultima volta a Barcellona 2021 con Tom Sykes. Le Ducati sono piegate: Alvaro Bautista e Michael Rinaldi completeranno la prima fila.

Crescita evidente

Garrett Gerloff qui a Magny Cours era andato forte anche con la Yamaha, quindi il fattore pilota ha fatto la differenza. Ma è innegabile che BMW stia crescendo. L’anno prossimo Toprak Razgatlioglu troverà una M1000RR all’altezza, anche se il texano ha già messo in guardia il turco: con questa moto l’aggressività non paga (leggi qui l’approfondimento). Oltre al risultato, conta la prestazione: Gerloff è sceso quasi tre decimi sotto il precedente primato in Superpole, che resisteva da due anni. Alvaro Bautista ci ha provato, per ben tre giri di fila. Ma fra traffico e altre circostanze è arrivato a 59 millesimi dall’obiettivo. Venerdi lo spagnolo non stava bene per un virus intestinale, oggi pare esattamente il solito schiacciasassi di sempre.

I due rivali inseguono

La Ducati ha trascinato in prima fila anche lo scudiero Michael Rinaldi, utilissimo per rintuzzare i propositi bellicosi di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. A Magny Cours entrambi volano (sei e nove vittorie rispettivamente) ma già non far scappare Bautista sarà un’impresa. Poi vedremo da che parte penderà la bilancia negli ultimi giri, che con queste temperature si annunciano particolarmente difficili. A proposito: qui è di nuovo disponibile la SCX B800, la posteriore preferita da Alvarito…

Bassani affonda

Danilo Petrucci scatterà in terza fila (nono tempo), davanti a Scott Redding che ha spedito per le terre la BMW, provando a tenere la ruota di Gerloff. Malissimo le Honda, 14° e 16°: il nuovo telaio introdotta per grazia di concessione ricevuta (qui l’approfondimento), pare aver complicato ulteriormente le idee a Xavi Vierge e Iker Lecuona. Ancora peggio Axel Bassani, sconsolatamente 19°. Fra la caduta di venerdi e il problema tecnico di questa mattina, il week end francese non decolla. Non bene, proprio adesso che si sta decidendo il suo futuro in Superbike.

Foto: Silvio Tosseghini