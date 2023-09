MotoGP Misano, Prove 3: Pirro sempre in alto, solo Martin davanti

I collaudatori e wild card stanno attirando davvero l’attenzione. In questo caso è Michele Pirro a farsi ben vedere, piazzandosi di nuovo nelle zone alte. Parte di un quartetto tutto Ducati, quintetto se guardiamo la classifica combinata. Tra di loro ci sono sia Marco Bezzecchi che Francesco Bagnaia, che continuano a stringere i denti in questo round MotoGP nonostante le conseguenze degli incidenti di domenica scorsa. Il resoconto dell’ultimo turno prima delle qualifiche.

MotoGP Prove 3

La classifica di chi va in Q2 è stata decisa nel turno unico di ieri pomeriggio (i dettagli). Questo turno invece si combina con le Prove 1 di ieri mattina, chiuse con la wild card Michele Pirro al comando. Inizio sessione MotoGP con ben due incidenti: giù Di Giannantonio al Carro, con la sua Ducati (con livrea speciale Gresini) disintegrata nella carambola, mentre in seguito ecco un violento highside per Takahashi, ricordiamo sostituto di Rins, alla curva 6, fortunatamente senza conseguenze. Questa stessa curva complica il lavoro a Raul Fernandez, che ieri s’è preso la sua prima Q2 diretta con Aprilia, ma anche a Luca Marini. Lavoro in tandem per i ragazzi KTM, Binder infatti per qualche giro segue il tester Pedrosa, con annesso piccolo rischio…

Pochi piloti MotoGP si migliorano rispetto a quanto visto ieri mattina nel turno inaugurale del GP. Qualche cambiamento si vede comunque nel corso della sessione, ma davanti in combinata rimane sempre la Ducati del collaudatore! Fino ai secondi finali, quando Jorge Martin piazza la zampata e vola in vetta. Il GP di Takumi Takahashi invece finisce qui, tempi troppo alti e quindi fuori dal massimo consentito.

La classifica

MotoGP combinata

Foto: Valter Magatti