La caduta di Jeremy Alcoba chiude anzitempo l’ultima sessione di prove della Moto2. Il pilota sta bene, ma la moto era in pista, quindi s’è deciso per la bandiera rossa. Celestino Vietti è il migliore delle Prove 3, Pedro Acosta non si migliora ma rimane comunque davanti in classifica combinata. Niente male Mattia Pasini, capace di prendersi l’accesso diretto alla Q2, cosa che invece non riesce a Tony Arbolino… Tempi e cronaca della sessione a Misano.

Moto2 Prove 3

Si riparte da Pedro Acosta a passo di marcia su Celestino Vietti, Tony Arbolino invece non ha cominciato bene (tempi e cronaca). Dopo la prima giornata c’è un forfait: nella caduta di ieri Albert Arenas ha riportato la lussazione di una spalla, il suo GP è già concluso. Finale amaro dopo il primo podio Moto2 arrivato giusto pochi giorni fa in Catalunya… A referto in pista una scivolata al Carro per Borja Gomez, senza conseguenze per il rookie Fantic, poco dopo cadono anche Rory Skinner e Sergio Garcia, più Alberto Surra ed Alonso Lopez alla curva 5. Arbolino invece comincia subito a risalire e si prende provvisoriamente la Q2, ma purtroppo non dura… La classifica cambia molto col passare dei minuti, fino alla bandiera rossa: la scivolata di Jeremy Alcoba, con la moto rimasta in pista, provoca la fine della sessione a 25 secondi dalla fine. Davanti si piazza Celestino Vietti, Pedro Acosta va in Q2 con il tempo di riferimento, bravo Mattia Pasini!

La classifica

Moto2 combinata

Foto: motogp.com