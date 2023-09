Honda via concessioni in Superbike si inventa il super telaio

Fino ai primi anni Duemila, nel Mondiale Superbike vi era una consuetudine. In piena estate, dopo la disputa della 8 ore di Suzuka, se in difficoltà le Honda spiccavano il volo, frutto di “leggendari” aggiornamenti che permettevano alle RC45 prima e VTR 1000 poi di incrementare il proprio potenziale velocistico. Oggi non è più così ma, se vogliamo, archiviata trionfalmente l’edizione 2023 della “gara delle gare“, HRC ha rivoluzionato la propria CBR 1000RR-R al via del Mondiale Superbike. In questo caso per via delle celeberrime “super concessioni“, discussa parte del regolamento tecnico volta ad aiutare le case in difficoltà ed a digiuno di vittorie.

HONDA E LE SUPERCONCESSION

Con la ben poco gioiosa compagnia di BMW, Honda rientra per l’appunto tra i soli due costruttori coinvolti nelle superconcession stagione 2023, potendo permettersi il lusso di sviluppare con più ampio respiro la propria iper-sportiva per l’impegno corsaiolo nel WorldSBK. Persino snaturando il concetto, alla base dell’essenza della categoria, di “derivata dalla serie“.

LE SUPER CONCESSIONI DEL MONDIALE SUPERBIKE

Nello specifico, a partire da questo weekend di Magny-Cours, il Team HRC (nella foto) dispone di un nuovo telaio, introdotto sfruttando 15 token (o gettoni, se preferite) garantiti in virtù dell’articolo 2.4.3.1 del regolamento. Le super concessioni infatti prevedono la possibilità di interventi a proprio piacimento nella ciclistica, persino adottando un telaio che non ricalca le misure del modello di serie opportunamente omologato presso le competenti sedi FIM. Per Honda sostanzialmente è già il terzo step in ordine di tempo dopo Mandalika 2022 (spostato il cannotto di sterzo più avanti ed il perno del forcellone più in basso) e nei test invernali 2023 (telaio allungato).

NUOVO TELAIO HONDA SUPERBIKE PROVATO AD ARAGON

Il nuovo telaio è stato provato dai titolari Iker Lecuona e Xavi Vierge, oltre che dal collaudatore Tetsuta Nagashima, in occasione dei recenti test svoltisi al MotorLand Aragon. Dopo tutte le verifiche del caso, il Team HRC ha deciso di usufruire di 15 token per il round di Magny-Cours, offrendo al SBK Technical Director la documentazione funzionale ad omologare in area superconcession il nuovo telaio.

PROVE IN PISTA

“Lecuona si era detto soddisfatto ad Aragon, così dopo questo promettente test abbiamo deciso di sfruttare le super concessioni ed omologarlo per questo fine settimana“, ha spiegato Leon Camier, Team Manager Honda HRC World Superbike. “Penso sia un passo avanti nella giusta direzione, anche se dobbiamo effettuare delle ulteriori analisi in merito, considerando che Aragon e Magny-Cours sono due piste molto diverse. Il nuovo telaio dovrebbe aiutarci su più aspetti. Iker lamentava delle difficoltà in ingresso curva e nel fermare la moto. Da capire se questo è dovuto dalle temperature, inaspettatamente più alte del previsto qui in Francia. Capiremo meglio l’effettiva bontà del nuovo telaio nelle prossime gare“. Con l’auspicio per Honda non sia troppo tardi in ottica 2024…