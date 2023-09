Moto2: Diogo Moreira, accordo biennale con Italtrans Racing

Ormai mancava solo l’ufficialità. Nel 2024 Diogo Moreira compirà il cambio di categoria, passando dalla Moto3 alla Moto2 con Italtrans Racing Team. Un annuncio arrivato nel corso di questo Gran Premio di San Marino, con il giovane pilota brasiliano che occuperà la sella lasciata libera da Joe Roberts, di ritorno in American Racing Team. Moreira affiancherà Dennis Foggia, approdato quest’anno in Moto2 e quindi dalla prossima stagione il pilota più esperto della squadra.

Moreira, la stagione finora

Miglior esordiente del 2022, suo anno di debutto assoluto nel Mondiale Moto3, con anche una pole position storica, il 19enne di Sao Paulo aveva iniziato alla grande la sua seconda stagione nella classe minore. A Portimao arriva il 3° posto che significa il primo podio mondiale, già avvicinato nel campionato precedente ma mai raggiunto. Vuol dire anche la storia, nessun brasiliano era mai salito sul podio in 125cc/Moto3. Fa ancora meglio in Argentina, “vicino casa”, un GP in cui raggiunge il secondo gradino del podio. Ad Austin è 4°, da quel momento però fa qualche passo indietro e non va più oltre il 7° posto in gara, raggiunto tre volte. Cos’è successo? Vedremo se la certezza sul suo futuro sarà importante per rivederlo di nuovo più in alto.

Foto: Italtrans Racing