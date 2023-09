GP di San Marino: al Misano World Circuit il Premio Ambiente FIM

Motorsport e sostenibilità ambientale: un binomio possibile. La Federazione Motociclistica Internazionale, così come la FIA, si stanno impegnando sempre più ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il futuro, ormai è chiaro, nel settore motoristico sportivo sono gli eco-fuel. E proprio di ecosostenibilità si è parlato a Misano in occasione della consegna della consegna del premio conferito da FIM al Misano World Circuit per gli sforzi compiuti nell’ambito del “KiSS”. Il premio viene assegnato per la prima volta dalla Commissione Internazionale Sostenibilità della FIM. Alla cerimonia di premiazione erano presenti i vertici del motociclismo mondiale: il Presidente FIM Jorge Viegas, l’Amministratore Delegato della Dorna Carmelo Ezpeleta ed il Vice Presidente FIM nonché Presidente FMI Giovanni Copioli. A ritirare i premi Marco Riva (uno dei principali sostenitori del progetto KiSS), il Presidente della Santamonica SpA Luca Colaiacovo ed al Managing Director del MWC Andrea Albani.

Il progetto KiSS

KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable è il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit, Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA.

KiSS Misano si inserisce nell’ambito del più ampio progetto Misano Green Circuit. Tra gli interventi il potenziamento delle isole ecologiche così come l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile. E’ presente inoltre l’area con le stazioni di ricarica di mezzi elettrici, sono stati fatti degli interventi per il contenimento del rumore e la riduzione del consumo di energia elettrica (-30%) del sistema di illuminazione.

Misano s’impegna attivamente a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti. Durante il weekend sono presenti numerosi addetti equipaggiati con zaini raccogli-lattine per incoraggiare il pubblico ad un corretto smaltimento dei rifiuti.

Tra l’altro il Misano World Circuit, in collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, domenica effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari delle hospitality. Il cibo raccolto sarà donato ad associazioni del territorio.

