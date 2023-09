Moto3 Motegi: Masia ancora in pole, Bertelle in prima fila

Jaume Masia continua inarrestabile a passo di marcia. Sempre davanti in tutti i turni, oggi ecco la terza pole consecutiva negli ultimi tre round Moto3. Il miglior piazzamento per chi si candida almeno ad un piazzamento sul podio… Il leader Moto3 Daniel Holgado invece è 6°, ma pronto a rispondere al pilota che ora l’ha raggiunto in vetta alla generale. Arrivano buone notizie da parte dei ragazzi italiani: Matteo Bertelle si prende la prima fila, Stefano Nepa è appena dietro, 4°. Preludio ad una corsa con i nostri portacolori finalmente protagonisti? Questo lo sapremo domani, ecco intanto come sono andate le due sessioni di qualifiche a Motegi.

Moto3 Q1: tre penalità

Arriva una sanzione inconsueta per Joel Kelso, come lui anche Moreira e Veijer: nelle Prove 3 i tre piloti sul rettilineo hanno lasciato il manubrio con la mano sinistra, posizionandola sopra il manubrio. Ciò è contrario alle normative perché considerato un comportamento di guida pericoloso, quindi i tre ragazzi perdono 3 caselle in griglia Moto3. A referto un highside per Filippo Farioli, senza conseguenze per l’esordiente bergamasco che riparte subito, mentre svetta in classifica Riccardo Rossi. È lui il primo in Q2, seguito da Kelso, Taiyo Furusato e dal rookie José Antonio Rueda.

Q2: è sempre Masia

Si riparte con gruppo dei 18 completo, ora ci si gioca la pole position. Assistiamo però ad un brutto highside per Rossi, mentre davanti si infiamma presto la battaglia per le prime posizioni in griglia Moto3. Ma alla fine emerge sempre Jaume Masia, davvero lanciato in quest’ultimo periodo: questa è la sua terza pole position negli ultimi tre GP! I due precedenti parlano di un podio ed una vittoria, quindi appare di nuovo il pilota da battere… Ottimi segnali da Matteo Bertelle, che bissa la prima fila di sette giorni fa, e Stefano Nepa, alla sua miglior qualifica in carriera.

Foto: Leopard Racing