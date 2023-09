Moto2 Motegi: Somkiat Chantra pole da record, Arbolino 13°

Il duo Honda Team Asia domina le qualifiche a Motegi. La pole position è di Somkiat Chantra, che continua a dominare ed anzi riscrive anche il record assoluto della Moto2, che da tempo apparteneva a Johann Zarco. Bella qualifica anche di Ai Ogura, beniamino di casa e 2° in griglia, mentre Jake Dixon passa dalla Q1 alla terza casella, precedendo il leader Moto2 Pedro Acosta. Non emergono i ragazzi italiani… La cronaca delle due sessioni svolte sulla pista giapponese.

Moto2 Q1: un’altra caduta

Un inizio complicato per il campione del mondo MotoE Mattia Casadei, esordiente in corsa al terzo incidente di GP, stavolta alla curva 6. Emerge presto invece Alonso Lopez, che si porta prontamente al comando e lì rimane, raggiungendo così il suo compagno di squadra già in Q2. Ce la fa anche Jake Dixon, ultimo del quartetto composto dal debuttante Darryn Binder e da Zonta van den Goorbergh. Sia Casadei che Alberto Surra, lo ricordiamo in prova in Forward Team, fanno fatica e chiudono in coda alla classifica di questa sessione.

Q2: Chantra inarrestabile

Scatta la lotta per la pole position, con Arbolino e Foggia nella lista dei 18 in azione in questo turno. È presto in difficoltà Van den Goorbergh, protagonista di un incidente, mentre davanti si fanno presto notare i ragazzi Honda Team Asia e Dixon. Emerge ancora Somkiat Chantra, dominatore di tutti i turni ed ora autore non solo della pole position, ma anche del nuovo record assoluto della Moto2, scalzando il precedente detentore Johann Zarco. E gli italiani? Purtroppo è una sessione difficile, date un’occhiata alla classifica.

Foto: Honda Team Asia