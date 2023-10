MotoGP, Jorge Martin: “La responsabilità di vincere è di Pecco”

Un altro weekend di soddisfazioni per Jorge Martin, che a Motegi si è preso tutto: pole position da record, vittoria nella sprint race e vittoria anche nella gara lunga. Un bottino pieno che gli permette di essere a soli 3 punti dal leader della classifica Pecco Bagnaia. La lotta per il titolo MotoGP è apertissima e decisamente interessante.

MotoGP Giappone, Martin felice del successo

Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha raccontato la sua gara odierna: “Una bella giornata, anche se partite con slick sulla pioggia e stare davanti è stato difficile. Pensavo di cadere. A un certo punto non sapevo cosa fare, ho fatto passare Jack e Pecco, come ho visto che si sono fermati l’ho fatto anche io. Con il flag-to-flag mi è andata bene, sono riuscito a mettermi primo tra quelli che si erano fermati. Poi sono finito sesto-settimo, però avevo un buon grip e fiducia, quindi sono riuscito a tornare in prima posizione“.

Sull’asciutto era più forte, però anche in condizioni di bagnato il pilota del team Prima Pramac Racing ha fatto vedere di essere molto competitivo: “Mi sentivo meno in forma rispetto a quando eravamo sull’asciutto, ma quando Pecco è arrivato a 7 decimi ho spinto e ho guadagnato 3-4 decimi. Lì avevo la fiducia di possedere un margine per riuscire ad andare via. Poi non si sa se Marquez sarebbe arrivato, cosa avrebbe fatto Pecco… Non lo sapremo mai. Comunque era troppo difficile guidare. Io non avevo neanche alzato la mano, ma era da bandiera rossa un po’ prima. Poi non so perché ci hanno fatto ripartire subito, perché la pista era uguale e c’era buio. Non si poteva andare avanti“.

Jorge su setup e corsa al titolo

In Ducati c’è la possibilità di guardare i dati di tutti i piloti e nessuno adotta lo stesso setup di Martin: “Il mio setup lo possono vedere tutti in Ducati, al momento lo uso solamente io. Ora sono riuscito a trovare il modo di muovermi bene sulla moto e so come trovare grip. Oggi passavo quasi tutti in accelerazione, perché facevo una manovra un po’ diversa. Non tocchiamo la moto, è sempre quella e spero di essere a mio agio tutto l’anno“.

Il pilota spagnolo non vuole mettersi pressione per quanto concerne la conquista della corona iridata MotoGP, rimane Bagnaia quello obbligato a vincere: “Se supero Pecco in classifica cambia qualcosa? La responsabilità di vincere rimane sua, perché corre per il team factory. Comunque la stagione sarà lunga ed è bello avere questa lotta, non era bello che lui fosse in fuga con 60 punti di vantaggio. Abbiamo recuperato tutto, ora manca mettersi primi e creare un distacco. Ho la voglia, penso che si veda, però la responsabilità di vincere resta sua“.

Foto: MotoGP.com