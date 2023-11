Fabio Di Giannantonio ha finalmente conquistato la sua prima vittoria in MotoGP nel GP del Qatar, ma ad una settimana dalla fine del campionato resta ancora senza una sella per il prossimo anno. Il team VR46 di Valentino Rossi e Alessio Salucci resta l’ultima speranza a cui aggrapparsi, ma un responso sarà dato solo nel weekend di Valencia. Fermin Aldeguer sembrava destinato a sostituire Luca Marini, invece il trionfo in Qatar potrebbe fare cambiare la direzione del vento.

Trattativa sfumata con la Honda

Il podio di Phillip Island sembra essere stato il trampolino di lancio di Fabio Di Giannantonio, che da oltre un mese è a conoscenza del mancato rinnovo di contratto con Gresini. Al suo posto arriverà Marc Marquez, un’occasione imperdibile per la squadra di Nadia Padovani, che dal test di Valencia schiererà i fratelli Marquez. Diego Tavano, manager di ‘Diggia’, aveva intrapreso colloqui fruttiferi con Alberto Puig per portare il suo cavallo capitolino nei ranghi Repsol Honda. Improvvisamente la trattativa si è arenata: “Voglio essere sincero: dopo la Malesia è successo qualcosa che non è stato positivo per il mio futuro“. HRC ha preferito Luca Marini garantendogli un contratto biennale, occasione che il pilota di Tavullia non si è fatta sfuggire accettando subito di lasciare una moto super competitiva come la Ducati Desmosedici.

La prima vittoria in MotoGP

Subito dopo il round di Sepang Di Giannantonio è ritornato a casa per un break e riabbracciare amici e familiari. “Ero molto arrabbiato. Ho detto due o tre volte ai miei cari che avrei vinto in Qatar. E tutti dicevano: ‘Fabio, non dirlo, perché poi si perdono le energie’. Ma io insistevo dicendo che avrei vinto. Non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta“. Adesso in pochi giorni si gioca la sfida più difficile della sua carriera: trovare un contratto per la prossima stagione. “È un po’ surreale quello che sta succedendo in MotoGP in questo momento. Credo di essere un pilota che sta facendo vedere buone cose nel suo secondo anno di MotoGP. E penso di essere nei tempi previsti per quanto riguarda i tempi in cui ho raggiunto i risultati“.

VR46 l’ultima speranza

Da settimane Fabio Di Giannantonio e il suo manager vivono un tira e molla di emozioni, di speranze e amarezze. Quando sembrano vicini alla firma, la trattativa s’interrompe. Nulla da fare con Repsol Honda, non resta che convincere la VR46 di Alessio Salucci e Pablo Nieto. “Non mi sento libero, perché questo è il mio sogno, come lo è per gli altri ragazzi qui. È il sogno della nostra vita correre a questo livello, in questo mondiale e con queste moto. E poter vivere di questo lavoro. Quindi non sono affatto libero perché mi piacerebbe continuare il mio viaggio qui. Mi sentirò libero se e quando potrò firmare un contratto per il prossimo anno“. Diego Tavano a Sky Sport MotoGP fa sapere che una possibilità è ancora viva: “Abbiamo fatto una prima chiacchierata con VR46 e sono ottimista“. Non resta che attendere e incrociare le dita…

Foto: Gresini Racing