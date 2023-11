MotoGP: Alex Rins pronto per Valencia, non solo per il GP

Ultimo fine settimana dell’anno con la griglia MotoGP al completo. Torna in azione Alex Rins, rimessosi dal nuovo intervento alla gamba infortunata nella Sprint al Mugello. La condizione è ben lontana dall’essere al 100%, ma Rins vuole essere a Valencia per due motivi diversi. Il primo è che si tratta del gran finale con LCR Honda, un binomio che ha brillato ad Austin prima del disastro sul tracciato italiano che ha praticamente rovinato la stagione. Una volta concluso però il GP a Valencia ci saranno i test: Rins lascerà la RC-V e balzerà subito sulla Yamaha M1, non vuole quindi perdersi il primo contatto con la moto con cui disputerà la stagione 2024.

MotoGP Valencia, chi sarà il campione? Tutti gli orari del GP

Rins e Honda, un anno infausto

Non si può davvero dire molto di questo unico campionato insieme. Alex Rins, migrato in LCR Honda dopo l’addio di Suzuki, ha avuto ben poco tempo per dire la sua in sella alla RC-V. L’unico momento di gloria è arrivato nel Gran Premio delle Americhe: lo spagnolo s’è preso il 2° posto nella Sprint, per poi regalare un trionfo insperato sia alla squadra di Lucio Cecchinello che a HRC, a secco da un bel pezzo. In seguito però arrivano solo zeri, si può dire poi che l’incidente della Sprint sull’autodromo toscano abbia davvero posto fine alla stagione. Rins tenta il rientro in Giappone, torna a competere sul serio in Indonesia, prendendosi a fatica un eroico 9° posto nella gara lunga, ma deve poi fermarsi di nuovo in Australia per complicazioni alla gamba. Ecco un nuovo intervento, il recupero, altre assenze.

Rins e Yamaha, salto nel buio

Lo spagnolo tornerà in azione per questo GP a Valencia, ultimo evento di una stagione 2023 appunto di cui si può dire davvero poco. Forse è stato affrettato firmare per Yamaha? Certo in Honda la situazione non è rosea, Rins aveva anche lasciato intendere che in un team satellite non si viene poi ascoltati troppo… Ma non sembra che a Iwata si sorrida di più. Fabio Quartararo si sta ‘rassegnando’ a giocarsela da comprimario a causa di una M1 decisamente inferiore non solo alle Ducati, ma anche alle Aprilia ed alle KTM. Rins torna in una squadra ufficiale, ma all’orizzonte si prospetta un compito non da poco: riuscirà a dare un aiuto a Yamaha per invertire la rotta e rialzare la testa? Nei test di martedì a Valencia si comincerà a lavorare con questo obiettivo, gamba permettendo.

Foto: Social-Alex Rins