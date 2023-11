Akito, primogenito di Noriyuki Haga, prova la R1 Factory

Senza dubbio rivedere un Haga, a maggior ragione se con lo stesso casco di “Nitronori“, ai comandi di una Yamaha ufficiale è una grande emozione. Questo è quanto successo settimana scorsa a SUGO con Akito Haga, primogenito di Noriyuki Haga, salito in sella alla R1 del Yamaha Factory Racing Team dell’All Japan Superbike. Un test-premio (sarebbe meglio dire “provino“) in compagnia di altri giovani piloti di prospettiva della casa dei Tre Diapason, i quali hanno avuto modo di provare la R1 Factory di Katsuyuki Nakasuga, laureatosi quest’anno per la dodicesima volta Campione della classe JSB1000 (Superbike) dell’All Japan.

DA NORIYUKI HAGA AD AKITO

Classe 2002, 21 anni compiuti, quest’anno Akito Haga ha esordito proprio nell’All Japan Superbike in sella ad una Yamaha R1 del team Work Navi Nitro Racing, struttura gestita proprio da papà Noriyuki Haga. Nel recente passato Akito, insieme al fratello Ryota (1 anno più giovane, classe 2003), disputò tre stagioni nel Campionato Italiano Velocità con AG Motorsport Italia. Un primo biennio nella Supersport 300 (un 7° posto a Misano quale miglior risultato), per poi nel 2019 passare alle 600, senza tuttavia marcar punti per la classifica di campionato. Nel 2020 è tornato a correre in Giappone, passando dalla ST600 (Supersport) a, lo scorso anno, ST1000. Proprio nella Stock 1000 dell’All Japan è riuscito a mettersi in mostra, ottenendo l’undicesimo posto nella classifica finale di campionato, non distante da una potenziale top-10.

IL PASSAGGIO ALLA SUPERBIKE

All’esordio in Superbike ha legittimamente incontrato diverse difficoltà, tanto da non riuscire a conquistare punti per la classifica di campionato. Tuttavia Yamaha ripone grandi speranze in Akito, tanto da concedergli l’opportunità di provare la R1 Factory a SUGO, in compagnia di altri giovani talenti. Accanto al primogenito di Noriyuki Haga hanno avuto questa possibilità Yuta Kodama, Rei Toyoshima, Yuta Date e Shota Ide. Per tutti loro l’auspicio di rappresentare, nel prossimo futuro, il dopo-Nakasuga in YFRT.