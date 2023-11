Manca solo un titolo da decidere, la MotoGP avrà il suo campione a Valencia. Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 21 punti dopo l’evento in Qatar, hanno la possibilità di prendersi la corona mondiale. Certamente la situazione sorride di più all’italiano del Ducati Team, ma lo spagnolo di Pramac Racing (salvo “imprevisti”) può ancora concedersi di mirare al massimo bottino di categoria. Chi avrà la meglio tra i due? Avremo il campione già nella Sprint o dovremo aspettare la gara lunga di domenica? Di seguito le possibili combinazioni per il sabato, la gara breve introdotta quest’anno è una variabile non da poco.

MotoGP GP Valencia, tutti gli orari TV e streaming

Bagnaia campione MotoGP se…

Come detto, si riparte da 21 punti di margine per l’iridato 2022 rispetto al pilota Pramac. Gli basterebbe guadagnare appena quattro punti in più e già dopo la MotoGP Sprint potrebbe dare il via alla festa mondiale, riconfermando quindi il titolo raggiunto l’anno scorso. Sarebbe il primo a ripetersi dal decennio glorioso di Marc Marquez. Se così non fosse allora dovremmo aspettare la gara lunga di domenica al Ricardo Tormo… La novità della doppia gara MotoGP ci permette al momento di fare i calcoli mondiali solo per la corsa del sabato, ecco cosa deve succedere.

– Bagnaia vittorioso e Martin fa 3° o peggio

– Martin fa 5° o peggio e Bagnaia è 2°

– Bagnaia è 3°, Martin fa 7° o peggio

– Francesco Bagnaia è 4°, Martin è 8° o peggio

– Bagnaia è 5°, Martin 9° o peggio

– Martin non va a punti e Bagnaia non fa peggio di 6°

Martin può sognare il colpaccio?

La variabile a cui chiaramente Bagnaia non vuole nemmeno pensare è uno zero, che sia per guai tecnici o per un errore. Assieme ad una ipotetica 9^ vittoria Sprint per Martin, certo rappresenterebbe un bel colpo di scena: 12 punti per lo spagnolo ridurrebbero ad appena 9 lunghezze il divario tra i due, con la gara lunga da disputare e ben più punti in ballo. Senza sperare però nel clamoroso evento appena citato, a Martin basterebbe solamente fare meglio Bagnaia, quindi chiudere la MotoGP Sprint davanti a lui. L’altra eventualità è chiaramente avere lo spagnolo sia appena dietro all’italiano, evitando tutte le combinazioni citate in precedenza. La matematica quindi non basterebbe al campione in carica, dovrebbe giocarsela anche domenica contro l’agguerrito alfiere Pramac. Appuntamento a sabato per avere le prime risposte.

Foto: motogp.com