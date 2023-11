MotoGP, Maverick Vinales: “Aprilia progetta una frizione a razzo”

Maverick Vinales ha sfiorato il quarto podio stagionale in Qatar, ma il pilota Aprilia si è dovuto accontentare del 4° posto alle spalle del tridente italiano. Ha chiuso a soli otto centesimi di secondo dal terzo classificato Luca Marini, migliorando sensibilmente il feeling con la RS-GP in questo finale di campionato MotoGP. In vista della pausa invernale le idee sono abbastanza chiare nei ranghi della Casa di Noale.

Podio sfiorato in Qatar

Al termine della gara di Losail, il pilota di Roses ha dato una valutazione molto positiva del weekend. “Ancora una volta abbiamo confermato il bilanciamento della moto, l’abbiamo migliorato in vista della gara e anche il tempo sul giro è migliorato. Il feeling al vertice e il comportamento dello sterzo erano decisamente migliori e riuscivo a guidare molto bene la moto. Per me, questa è la cosa più importante che abbiamo ottenuto nel 2023. Adesso è una partita completamente diversa“.

Fino all’ultimo giro ha tentato l’assalto alla Ducati GP22 di Luca Marini. Ha perso decimi preziosi all’inseguimento degli avversari, quando la pressione delle gomme “è salita alle stelle e non potevo più frenare“. Una volta risalito al 4° posto ha ripreso il suo ritmo, ma era troppo tardi per pensare di avere la meglio sul pilota VR46. Vince però il duello personale con Brad Binder e Alex Marquez.

Aprilia progetta una nuova frizione

A due gare dalla fine (la sprint e la gara domenicale a Valencia), Vinales proverà ancora una volta a centrare la prima vittoria in MotoGP con l’Aprilia. “Se riesco a sfruttare il mio potenziale, potrò vincere delle gare. Ok, è vero che a volte le Ducati sono su un altro livello. Ma la vita è così: dobbiamo migliorare“. Guardando all’inverno, in Aprilia si sono posti un chiaro intento dal punto di vista tecnico e un’anticipazione potrebbe arrivare già nel test del 28 novembre. “Il nostro obiettivo per l’inverno è fare una frizione a razzo, poi saremo pronti! Penso che potremo davvero goderci la stagione 2024“.

Foto: Instagram @maverick12official