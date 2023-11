Il team Prodina si prepara per un 2024 da assoluto protagonista. Dopo aver raggiunto l’accordo con Gabriele Giannini per il WorldSSP, la squadra laziale ha definito la propria line-up per il mondiale Supersport 300. Accanto al campione italiano Bruno Ieraci ci sarà Giacomo Zannini. Il ventiquattrenne emiliano, dopo varie stagioni nel CIV, sarà all’esordio assoluto sulla scena iridata.

“Sono davvero felice di partecipare al mondiale – commenta Giacomo Zannini – è incredibile avere l’opportunità di farlo con il team Prodina, un riferimento nella Supersport300. È me è veramente un sogno che diventa realtà. Prodina è un team che ho sempre ammirato, un riferimento a livello italiano ed internazionale. Sono profondamente grato a Riccardo Drisaldi e Salvatore Giorlandino per avermi dato questa opportunità. Fino ad oggi ho gareggiato solo nel CIV e mi aspetta un anno di apprendistato visto che non conosco le piste e devo adattarmi ad un campionato di alto livello. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e sono più carico che mai”.

Prodina intende diventare sempre di un punto di riferimento per i giovani. Nel 2024 avrà tanti riflettori puntati addosso con due tra i ragazzi più promettenti della scena nazionali quali Giannini e Ieraci. Cercherà inoltre di raccogliere grandi soddisfazioni anche con Giacomo Zannini.

“La nostra filosofia è supportare e crescere i giovani piloti – evidenzia il team manager Salvatore Giorlandino – siamo estremamente felici di accogliere Giacomo nella famiglia Prodina, portandolo dal CIV al mondiale. Con l’arrivo di Zannini, abbiamo completato la nostra formazione per il 2024, che sarà composta totalmente da piloti italiani.”

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri