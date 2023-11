MotoGP, Miguel Oliveira: la fine di uno sfortunato 2023

Non si può dire davvero che la fortuna sia stata al suo fianco. Miguel Oliveira ha chiuso prematuramente una stagione 2023 in cui purtroppo ha raccolto molto meno del previsto. L’ennesimo infortunio, una frattura della scapola nel primo giro della gara Sprint e la cui reale entità sarà da valutare una volta rientrato in Portogallo, ha posto fine all’attuale campionato MotoGP. A Valencia, test inclusi, correrà il tester Lorenzo Savadori al suo posto, mentre nel primo GP 2024 (proprio in Qatar!) Oliveira dovrà scontare un Long Lap per l’incidente da lui causato nella gara di sabato.

Un anno di infortuni e problemi

Il passaggio in Aprilia sembrava il grande passo avanti per Miguel Oliveira, che aveva mostrato ottimi segnali nei test invernali. La sua stagione purtroppo si è rivelata ben differente da quanto ci si aspettasse. Cominciando dal primo round proprio sul tracciato di casa in un incidente con Marc Marquez che ha portato al primo infortunio dell’anno. A Jerez viene poi falciato da Fabio Quartararo ed arriva il secondo guaio, stavolta lussazione e frattura alla spalla sinistra che si porta avanti a lungo. A questo aggiungiamo anche ritiri per problemi tecnici (l’ultimo in Thailandia, una vistosa fumata bianca al posteriore della RS-GP #88) o per incidenti. In totale Oliveira ha tagliato il traguardo in appena nove dei 20 GP programmati in questa stagione 2023, di conseguenza impossibile da valutare…

Oliveira: “Un errore di valutazione”

Fine della stagione con lo sfortunato incidente proprio col compagno di marca Espargaro. “Ero partito molto bene” ha raccontato l’alfiere RNF Aprilia nella domenica di gare, di cui lui è stato solo spettatore. “Alla curva sei però ho frenato un po’ troppo tardi, mentre Aleix forse ha frenato troppo. Quando ho capito che potevo colpirlo ho raddrizzato la moto, ma non sono riuscito ad evitare la sua gomma posteriore.” Il finale lo conosciamo: Oliveira provoca la caduta di Espargaro, Bastianini non può evitarli, Morbidelli compie un lungo giro nella via di fuga per non rimanere coinvolto. “Un errore di valutazione che ha portato ad una lesione per entrambi” è il commento rammaricato del pilota RNF.

Stagione ormai finita

Come accennato, non ne è uscito illeso. Già sabato è stata rilevata la lesione, poi confermata coi controlli in ospedale: per Oliveira era impossibile disputare la gara di domenica a Lusail. “Ho una scapola fratturata, ma non conosco ancora l’entità dell’infortunio” ha infatti spiegato. Una volta a casa vedremo di cosa si tratta e quali saranno i tempi di recupero. Forse non avrò bisogno di un intervento, ma ci vorrà tempo.” Quel che è certo è che il suo sfortunato Mondiale MotoGP 2023 è finito. “Non disputerò il finale di stagione, quello è stato il mio ultimo giro” ha infatti confermato Oliveira. “È successo di tutto quest’anno, non era quello che mi aspettavo, ma questo rafforzerà il carattere per la prossima stagione. L’anno prossimo andrà meglio.”

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team