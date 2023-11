MotoGP, Aleix Espargaró: “Morbidelli ha superato un limite sacro”

Un weekend da incubo per Aleix Espargaró in Qatar, un Gran Premio che sarà tristemente ricordato per quel gestaccio nei confronti di Franco Morbidelli. Il pilota Aprilia ha scontato la penalità in griglia e si è ritirato anticipatamente. Partito dalla 16esima posizione, con una frattura del perone, ha compiuto pochissimi giri prima di rientrare ai box. Al centro dell’attenzione resta la diatriba in pista (e fuori) con il rivale della Yamaha, una scena che non rende onore alla MotoGP…

Aleix sconta la sanzione e si ritira

Aleix Espargaró ha voluto provare ugualmente a correre, nonostante le sue condizioni fisiche precarie. In ballo c’è ancora il quinto posto in classifica MotoGP, motivo per cui a Valencia dovrà stringere i denti e tentare l’assalto alla posizione di Johann Zarco. “Provarci è sempre stato nel mio DNA. Nel warm-up ho fatto tre giri e stavo morendo dal dolore, ho chiamato Charte e gli ho chiesto di darmi tutto quello che poteva, una bomba. Davvero non ho avuto dolore durante la gara, ma la rottura del perone ha infiammato i nervi, è tutto pieno di sangue e non ho più sensibilità al piede. Non avevo potenza, non potevo scalare o cambiare marcia. Quindi ho dovuto fermarmi“.

Botta e risposta con Morbidelli

Nel debriefing si ritorna a parlare di quanto avvenuto nella seconda sessione di prove libere del GP di Losail. Franco Morbidelli ha infastidito il giro veloce del pilota di Granollers e si è avvicinato per scusarsi. Nella rabbia del momento ha schiaffeggiato l’alfiere della VR46 Academy e ha tirato dritto. Il Collegio dei Commissari ha multato Aleix di 10.000 euro e l’ha giustamente retrocesso di sei posizioni in griglia per avere violato l’articolo 3.3.2.2 del regolamento FIM. ‘Franky’ è andato giù duro nelle dichiarazioni ai media dopo lo spiacevole episodio, tirando in ballo, seppur non esplicitamente, situazioni personali. “Tutti pensiamo che abbia un problema… Ci sono più episodi di cui debba vergognarsi che andarne fiero… Cosa dirà ai suoi figli?“.

Parole che hanno fatto male al maggiore dei fratelli Espargaró, che si assume la responsabilità della brutta reazione in pista. Ma sottolinea come certe dichiarazioni non siano altrettanto onorevoli. “La mia uscita è stata assolutamente disastrosa. Posso darti la mia parola che non ho mai voluto colpirlo sul casco, volevo spingerlo via. Se vedi solo la parte finale, merito questa sanzione, non ho intenzione di discuterne, è molto brutto, lo ammetto. Però è ingiusto, perché Franco gira (piano) per i circuiti da un anno e mezzo, sono quasi caduto due volte perché camminava. E quando ho provato ad entrare di nuovo in pista si è comportato da prepotente, non facendomi entrare“.

L’affondo del pilota Aprilia

Aleix Espargaró tira in ballo quanto accaduto una settimana fa tra Morbidelli e Marquez, quando lo spagnolo della Honda è andato in cerca della scia. “La settimana scorsa ha chiamato Marc con la mano, come se fosse un cane… Sì, ho sbagliato molto con la mia reazione, mi dispiace molto per me stesso, per la mia squadra, per la mia famiglia, ma non bisogna limitarsi a guardare solo l’ultima parte – ha proseguito il pilota Aprilia -. E poi quello che mi ha davvero dato molto fastidio è che nelle sue dichiarazioni ha incluso la mia famiglia e i miei figli, lì ha oltrepassato un limite per me molto sacro“.

Foto: Instagram @aleixespargaro