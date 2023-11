La sorpresa negativa del sabato in Qatar è certamente l’episodio avvenuto tra Aleix Espargaro e Franco Morbidelli nel corso dell’ultimo turno di prove libere. Una reazione apparsa decisamente esagerata e fuori luogo da parte del pilota Aprilia che poi ha pure colpito l’italiano con uno schiaffo sul casco. In seguito Espargaro, che ha riportato una piccola frattura nel botto della Sprint ed è in dubbio per la gara, ha spiegato l’accaduto via social con un videomessaggio. Morbidelli non ha digerito quanto successo in pista e ha espresso chiaramente il suo punto di vista. La nota curiosa è che, se Espargaro dovesse prendere il via domani in gara, con la retrocessione di sei caselle si ritroverà proprio accanto all’italiano di Yamaha…

Il “contatto” Espargaro-Morbidelli

“Ho avuto davvero una brutta reazione” è il primo commento del pilota Aprilia, spiegando poi l’episodio. “Lui stava girando in traiettoria, quasi mi ha colpito due volte.” Segue poi la reazione che conosciamo. “È stata assolutamente smisurata e per questo ho ricevuto una sanzione che, secondo il mio punto di vista, è troppo, ma la accetto. Le immagini non sono state belle.” Diversa la versione che fornisce Franco Morbidelli, protagonista appunto del momento. “Alex Marquez era caduto alla curva 2, c’erano le bandiere gialle e ho rallentato” ha raccontato, come riportano i colleghi di Motosan. “Lui ha frenato meno e mi ha superato alla curva 4, io l’ho ripassato, poi alla curva 6 è entrato come un matto, quasi ha rischiato di buttarmi a terra. Gli ho detto di prenderla con calma ed è successo quello che è successo.” Una reazione che ha colto di sorpresa lo stesso Morbidelli. “Sembra quasi un sogno. L’odio sportivo verso gli avversari ci sta, ma non così. Che reazione è? Non è stata normale.”

“Pensiamo tutti che abbia un problema”

I due piloti sono stati anche convocati dai commissari per i dovuti chiarimenti, prima di assegnare la sanzione ad Aleix Espargaro. “Non ho niente da dirgli” ha dichiarato Morbidelli. “Io sono fiero della mia integrità e di poter guardare il mondo in faccia. Una scusa di poco valore non è una scusa per me.” Parla poi dello spagnolo: “Non è nuovo a reazioni sproporzionate, esagerate ed a volte violente. È brutto per chi corre contro di te e per le persone con cui lavora.” L’ultimo episodio è capitato giusto qualche GP fa, in India: un errore tattico prima delle qualifiche, un’uscita dal box troppo anticipata, ha portato ad un violento attacco verbale contro la squadra. “Tutti pensiamo che abbia un problema, giusto? Le persone che gli stanno vicino, quelli che lavorano con lui, quelli che hanno seguito tutta la sua carriera sportiva. Ci sono più episodi di cui deve vergognarsi di quelli di cui dev’essere fiero” ha commentato il pilota Yamaha.

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on! 😱



The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ⚠️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/0wOq1emo6x — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023

Foto: motogp.com