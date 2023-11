MotoGP Qatar, Prove 2: scintille tra Espargaro e Morbidelli

Ultima sessione di prove libere con la Yamaha di Fabio Quartararo in vetta, a 73 millesimi ci sono Jorge Martin ed Aleix Espargaro. Poco prima però l’alfiere Aprilia si era reso protagonista di una brutta scena: un diverbio con Franco Morbidelli con tanto di schiaffo sul casco del pilota italiano… A referto anche un paio di incidenti senza conseguenze per Alex Marquez e Raul Fernandez. Ecco com’è andata al Lusail International Circuit.

MotoGP Prove 2

La top 10 direttamente in Q2 s’è decisa ieri con la seconda sessione di prove (tempi e cronaca). Il sabato MotoGP comincia con il secondo ed ultimo turno di libere, che non parte bene però per Alex Marquez scivolato alla curva 2. Accese scintille invece tra Aleix Espargaro e Morbidelli: un contatto fa imbufalire l’alfiere Aprilia, il pilota Yamaha a gesti chiede di calmarsi, ma riceve invece uno schiaffo sul casco! Una brutta scena in MotoGP… Proprio lo spagnolo poco dopo si porta al comando della classifica, finisce invece malamente il turno per Raul Fernandez, scivolato nella ghiaia della curva 16 a due minuti dalla bandiera a scacchi. In vetta però passerà una Yamaha: Fabio Quartararo alla fine regola il pilota #41, poi sopravanzato anche da Jorge Martin.

La classifica P2/combinata

Foto: motogp.com