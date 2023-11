MotoGP Qatar, Prove: Comandano un’Aprilia… e le bandiere gialle

In archivio una sessione MotoGP complessa. In top 10 ci sono infine i due contendenti per l’iride ma, come altri, hanno fatto fatica, tra un grip di gomme a volte addirittura assente (motivo di frustrazione ad esempio per Martin) e successive bandiere gialle per incidenti, in particolare nei minuti finali. Alla fine svetta una Aprilia, quella del pilota RNF Raul Fernandez, che continua a mostrare interessanti segnali di crescita con la RS-GP. Da non dimenticare che Vinales aveva stampato il nuovo record assoluto, cancellato per una bandiera gialla. Chi è riuscito ad accedere direttamente al secondo turno di qualifiche? Ecco com’è andata la sessione.

È notte al Lusail International Circuit, si corre sotto le luci artificiali ed in condizioni nettamente differenti rispetto al primo turno. Scatta l’ora che deciderà chi saranno i 10 piloti ammessi direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Ricordiamo che in precedenza s’è intravista una novità per KTM nella parte posteriore della moto. Quasi una sorta di “DRS delle moto”? Una componente che Miller stava riprovando, prima di incappare in una scivolata nella prima parte di questo turno.

A radically different rear wing being debuted by @KTM_Racing this weekend! 💨



Lots of additional detail compared to the version before! 😮#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/hkMohCdCGd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2023

Poco dopo ecco un’altra caduta, stavolta di Zarco alla curva 16, mentre le Aprilia, con il duo RNF e Vinales, per qualche minuto monopolizzano la top 3. Sorprende invece non vedere sia Martin che Bagnaia lontani per buona parte del turno! Fino al quarto d’ora finale quando risalgono entrambi, ma l’alfiere Pramac non nasconde la frustrazione, sembra che qualcosa non funzioni. Negli ultimi 5 minuti però ecco il vero assalto finale, c’è una top ten da assicurarsi, mentre Pol Espargaro incappa in una caduta alla curva 16 e Miller cala il bis… Vinales mette il turbo e polverizza il record, ma solo per un attimo: c’erano le bandiere gialle, il tempo quindi viene cancellato. Non è l’unico, vari giri sono perduti per questo motivo. Alla fine al comando c’è la Aprilia guidata da Raul Fernandez, in una top 10 che vede solo Marc Marquez con una moto non europea.

