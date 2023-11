Moto2 Qatar, Prove 2: Aldeguer polverizza il record assoluto

Una sessione da record firmata Fermin Aldeguer. Addio al miglior crono precedente di Joe Roberts (1:58.136), ci pensa lo spagnolo di Speed Up a riscrivere il nuovo tempo di riferimento per la Moto2. Oltre chiaramente a chiudere il venerdì a Lusail nettamente al comando, mentre il campione Pedro Acosta completa la giornata in 8^ posizione. Gli italiani non sono tra i migliori della classifica, ma in tre si prendono la top 14 e quindi la Q2 provvisoria. Ecco com’è andato il secondo ed ultimo turno di giornata.

GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming

Moto2 Prove 2

Si riparte da quanto fatto nella prima sessione di giornata (tempi e cronaca). Ora però le condizioni sono nettamente diverse e non ci vuole molto per avere una classifica già stravolta. Inizia a tutto gas in particolare il neo campione Moto2, che vola così al comando, ma in tanti cercano di dire la loro in vetta. Sembra la sessione di Sam Lowes, che inanella una serie di giri veloci che lo tengono a lungo davanti a tutti. Ma alla fine ecco che ricompare Fermin Aldeguer, che mette tutti in riga e non solo: l’alfiere Speed Up piazza anche il nuovo record assoluto della Moto2! Eccolo quindi in vetta, seguito da Canet e Lowes.

La classifica P2/combinata

Foto: motogp.com