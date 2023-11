Moto3 Qatar, Prove 2: svetta Masia su Fenati, quanto “traffico”

Una sessione piuttosto ricca di episodi dubbi, come sta diventando quasi consuetudine in Moto3 quando si cerca la giusta scia. Non manca anche qualche rallentamento all’attenzione della Direzione Gara, ci si attendono sanzioni… In vetta però, senza scia né aiuti, si piazza il leader iridato Jaume Masia, che ribadisce la sua superiorità lasciando il primo degli inseguitori ad oltre mezzo secondo. Buon secondo posto comunque di Romano Fenati, che ha dolci ricordi del tracciato qatariota… Come sono andati gli altri? Ecco la cronaca e le classifiche dell’ultima sessione del venerdì.

GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 2

È ormai buio al Lusail International Circuit, si corre sotto le luci artificiali. Come sempre, una condizione nettamente differente rispetto a quanto visto nelle Prove 1. I tempi iniziano subito ad abbassarsi, portando presto ad un radicale stravolgimento della classifica vista nel turno precedente. A referto una scivolata per Alonso alla curva 6, senza conseguenze, mentre tutti gli italiani si portano provvisoriamente in top 14. Tra loro spicca in particolare Romano Fenati, che realizza una serie di giri veloci che gli permettono di volare provvisoriamente al comando della classifica. Tra Oncu e Rueda invece c’è un altro inatteso momento che non aiuta il pilota turco, piuttosto contrariato da un episodio che finisce sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara. L’attenzione però è anche per il momento tra Farioli, lento in traiettoria, e Masia, in arrivo a tutto gas ma rallentato appunto dal rookie italiano.

A referto incidenti per Veijer, Ogden, Yamanaka, oltre a giochi di scia che non aiutano ed un secondo episodio dubbio tra Rueda e Oncu… Davanti invece, senza troppi problemi, c’è il leader Moto3 con un margine di sicurezza decisamente corposo. Secondo è Fenati, che come Bertelle e Nepa si guadagna la top 14 e quindi la Q2 provvisoria.

La classifica P2/combinata

Foto: motogp.com