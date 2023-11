MotoGP Qatar, avremo gli altri due campioni? Gli orari del GP

In archivio la giornata di conferenze stampa e dichiarazioni, da domani parla la pista. Il Motomondiale è di scena in Qatar, sul rinnovato Lusail International Circuit (nessun cambio di percorso, le vie di fuga però sono ora molto più grandi) che potrebbe ospitare un’altra festa iridata. O forse anche due? In MotoGP ci sono ben più punti da assegnare, la questione mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin potrebbe andare avanti fino a Valencia.

Stesso discorso anche in Moto3, ma con meno punti in ballo e quindi maggiori possibilità per Jaume Masia per coronarsi campione. Avremo almeno un altro finale anticipato dopo Pedro Acosta iridato Moto2 in Malesia, o tutto andrà all’ultimo round del 2023? In breve lo sapremo, di seguito il programma completo del GP in Qatar. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8: ecco tutti gli orari.

Jaume Masia campione Moto3? Tutte le possibilità

GP Qatar, gli orari di Sky Sport

Venerdì 17 novembre

12:00-12:35 Moto3 Prove 1

12:50-13:30 Moto2 Prove 1

13:45-14:30 MotoGP Prove 1

16:15-16:50 Moto3 Prove 2

17:05-17:45 Moto2 Prove 2

18:00-19:00 MotoGP Prove

Sabato 18 novembre

11:30-12:00 Moto3 Prove 3

12:15-12:45 Moto2 Prove 3

13:00-13:30 MotoGP Prove 2

13:40-14:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:50-16:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

16:45-17:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 19 novembre

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara – 18 giri

16:15 Moto2 Gara – 20 giri

18:00 MotoGP Gara – 22 giri

La programmazione TV8

Sabato 18 novembre (diretta)

Domenica 19 novembre (differita)

17:00 Moto3 Gara – 15 giri

18:30 Moto2 Gara – 17 giri

20:00 MotoGP Gara – 20 giri

