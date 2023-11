Peter Hickman prenota la pole del Macau GP 2023

Valori in campo della vigilia sostanzialmente riconfermati, per quanto la 55^ edizione del Gran Premio motociclistico di Macau sembra poter offrire più bagarre del previsto. Questo è quanto emerso dalla prima sessione di qualifiche ufficiali che ha visto, prevedibilmente, Peter Hickman staccare la pole position provvisoria, annoverando contestualmente altri due road racers in grado di spingersi fino al limite del 2’26”. Questo il caso di Davey Todd e David Datzer, rispettivamente secondo e terzo a completare quella che potrebbe essere la prima fila della gara in programma domani alle 8:40 locali, le 1:40 italiane.

HICKMAN VIAGGIA SPEDITO VERSO LA POLE A MACAU

Al ritorno a Macau dopo l’assenza (sostanzialmente forzata) dello scorso anno, Peter Hickman si è presentato con i favori del pronostico e con il primato dei due turni finora disputati. In 2’28” al top delle libere, nelle prime qualifiche si è spinto fino alla pole provvisoria in 2’26″166, riuscendo ad indovinare un giro pulito proprio verso il finale di sessione. Un bel passo per il recordman sul giro del Mountain Course dell’Isola di Man, con la M 1000 RR #88 di FHO Racing BMW Motorrad a caccia della personale quarta affermazione al Monte Guia dopo i precedenti hurrà (sempre con la casa dell’Elica) del 2015, 2016 e 2018.

DAVEY TODD FORMIDABILE

La notizia non è pertanto il rendimento di ‘Hicky‘, bensì lo stato di forma di Davey Todd. Vincitore quest’anno tra le Supersport alla North West 200, dopo il divorzio con Padgett’s Honda ha trovato una buona sistemazione in TAS Racing BMW e, per questa trasferta nella Las Vegas d’Oriente, al team Burrows Engineering. Con una eclettica M 1000 RR vestita con i colori MGM, prima della zampata finale di Hickman, si era persino ritrovato in pole provvisoria, frutto di un 2’26″348 di livello che lo colloca a soli 182 millesimi dal 13 volte vincitore al TT.

DATZER IN PRIMA FILA PROVVISORIA, RISALE RUTTER

Bel viaggiare anche per il bavarese star dell’I.R.R.C. David Datzer, con la BMW preparata da Penz13 terzo a sua volta in 2’26” e, potenzialmente, in prima fila. Nel tardo pomeriggio è infatti prevista la disputa di una seconda sessione di qualifiche ufficiali, ma i ritardi nel programma potrebbero comportare nel caso la cancellazione del turno. Non sarebbe una buona notizia per il vincitore dello scorso anno Erno Kostamo (4°, Penz13 BMW) ed il “Re” di Macau Michael Rutter (5°, FHO BMW), così come per il newcomer più atteso, Josh Brookes. L’australiano bi-Campione del BSB, come da lui stesso candidamente ammesso alla vigilia, ha saggiamente preferito prendere questa sua prima visita a Macau per gradi e senza correr rischi eccessivi, tanto da figurare 17° in graduatoria.

CADUTA DI MARK GOODINGS

A proposito di newcomer, una caduta di Mark Goodings ha comportato un’interruzione con bandiera rossa ad inizio sessione. Nessuna conseguenza fisica per il 31enne di Doncaster da anni presenza fissa al TT, il quale si ritrova tuttavia senza alcun tempo a referto in queste prime (e forse uniche) qualifiche effettuate.

Macau Motorcycle Grand Prix 2023

Classifica Qualifiche 1

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 2’26.166

2- Davey Todd – Burrows Engineering/RK Racing – BMW M 1000 RR – + 0.182

3- David Datzer – MTP-Racing by ZERO UP Penz13 – BMW M 1000 RR – + 0.554

4- Erno Kostamo – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 2.370

5- Michael Rutter – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.746

6- Phillip Crowe – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 3.248

7- Paul Jordan – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 3.957

8- Rob Hodson – SMT Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.247

9- Brian McCormack – Roadhouse Macau FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 4.467

10- Lukas Maurer – Maurer Racing – Kawasaki ZX-10R – + 4.990

11- Julian Trummer – WH Racing powered by Dynobike – Honda CBR 1000RR-R – + 5.465

12- David Johnson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.591

13- Sam West – moto-hub.co.uk – BMW S 1000 RR – + 6.416

14- Joey Thompson – Seventy Four Racing – Yamaha YZF-R1 – + 7.769

15- Dominic Herbertson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 7.979

16- Kamil Holan – Blue Garage – Kawasaki ZX-10R – + 8.430

17- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.924

18- Michael Evans – Suzuki GSX-R 1000 – + 8.981

19- Timothée Monot – Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – + 10.808ì

20- Paul Williams – Suzuki GSX-R 1000 – + 12.893

21- Olivier Lupberger – Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport – Kawasaki ZX-10RR – + 14.117

22- Nadieh Schoots – Basomba Racing – Yamaha YZF-R1 – + 15.261