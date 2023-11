Peter Hickman subito al top nelle prime prove di Macau

Parvenza di un ritorno alla normalità ed alla magnificenza del Gran Premio motociclistico di Macau. Dopo l’interlocutoria edizione 2022 con numerose defezioni dovute alle restrizioni volte al contenimento del contagio COVID-19, la 55^ edizione della celebre gara di scena al Circuito (cittadino) da Guia riaccoglie complessivamente 23 partenti. Tra questi alcuni big delle corse su strada, in primis Peter Hickman, artefice quest’anno del nuovo primato sul giro al Mountain Course dell’Isola di Man a 136,358 mph (219,44 km/h) di media, il quale ha siglato il miglior tempo nell’inaugurale sessione di prove libere.

SUBITO HICKY PRIMATISTA A MACAU

Tre volte vincitore (2015, 2016 e 2018) dell’evento, ‘Hicky‘ non correva alla “Las Vegas d’Oriente” dal 2019 a questa parte, ma ci ha messo davvero poco a ritrovare il feeling con i 6.120 metri da affrontare a 150 km/h di media. Con una delle tre M 1000 RR del team FHO Racing BMW Motorrad, Hickman in 2’28″389 ha stampato nel finale il miglior crono dell’unica sessione di prove libere previste, di buon auspicio in previsione di domani. Meteo e ritardi organizzativi permettendo, il venerdì di attività a Macau prevede la disputa di due turni di qualifiche ufficiali che apriranno e contestualmente chiuderanno la giornata, volti a definire lo schieramento di partenza della gara di sabato 18 novembre (12 giri a partire dalle 8:40 locali, le 1:40 italiane).

TODD E KOSTAMO A SEGUIRE

Con la eclettica BMW M 1000 RR vestita con i colori MGM e schierata dal team di John Burrows, a sua volta al ritorno a Macau ha spiccato il secondo crono Davey Todd a 1″2 da Hickman. Un bel riferimento per il nuovo portacolori TAS BMW nelle principali road races, il quale ha preceduto il vincitore dell’edizione 2022 Erno Kostamo (Penz13 BMW) oltre che uno scatenato David Datzer (Penz13 BMW), quest’ultimo riconoscibilissimo con la sua tuta con i colori bavaresi.

RUTTER RE DI MACAU SETTIMO, DEBUTTA BROOKES

A 51 anni compiuti ha fatto il suo ritorno al Circuito da Guia da “Re” del Gran Premio motociclistico con le sue 9 vittorie Michael Rutter, settimo su FHO Racing BMW, mentre Josh Brookes al debutto ha avvicinato la top-10 con il dodicesimo crono finale. Attualmente ventunesima l’olandese Nadieh Schoots (Yamaha Basomba Racing), prima ed unica donna ad affrontare il Macau Motorcycle Grand Prix nella storia, già ai nastri di partenza lo scorso anno.

Macau Motorcycle Grand Prix 2023

Classifica Prove Libere

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 2’28.389

2- Davey Todd – Burrows Engineering/RK Racing – BMW M 1000 RR – + 1.264

3- Erno Kostamo – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 1.550

4- David Datzer – MTP-Racing by ZERO UP Penz13 – BMW M 1000 RR – + 2.111

5- Phillip Crowe – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 3.235

6- Rob Hodson – SMT Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.051

7- Michael Rutter – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 4.200

8- Julian Trummer – WH Racing powered by Dynobike – Honda CBR 1000RR-R – + 6.096

9- Paul Jordan – ZERO UP Racing Team by Penz13 – BMW S 1000 RR – + 6.432

10- Brian McCormack – Roadhouse Macau FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 6.447

11- David Johnson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 6.703

12- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 7.814

13- Dominic Herbertson – Dafabet Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 8.031

14- Sam West – moto-hub.co.uk – BMW S 1000 RR – + 0.526

15- Lukas Maurer – Maurer Racing – Kawasaki ZX-10R – + 9.653

16- Michael Evans – Suzuki GSX-R 1000 – + 10.156

17- Joey Thompson – Seventy Four Racing – Yamaha YZF-R1 – + 10.604

18- Timothée Monot – Moto Ain – Yamaha YZF-R1 – + 10.992

19- Kamil Holan – Blue Garage – Kawasaki ZX-10R – + 11.530

20- Paul Williams – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.562

21- Nadieh Schoots – Basomba Racing – Yamaha YZF-R1 – + 15.991

22- Mark Goodings – Kawasaki ZX-10R – + 17.665

23- Olivier Lupberger – Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport – Kawasaki ZX-10RR – + 18.253