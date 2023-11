MotoGP, Davide Tardozzi: la ricetta vincente di Pecco Bagnaia

In Qatar sarà Ducati contro Ducati (Pramac), un weekend decisivo per decretare il nome del nuovo campione del mondo MotoGP. Francesco Bagnaia ha un vantaggio di 14 punti in classifica, un magro bottino da gestire, ma pur sempre utile a due gare dalla fine della stagione. Jorge Martin insegue con meno pressione psicologica e la consapevolezza di essere in un momento di forma straordinaria. Marco Bezzecchi è matematicamente fuori dalla corsa iridata.

Bagnaia sull’onda della Malesia

Nel box Lenovo Ducati si confida molto anche sull’aiuto di Enea Bastianini, finalmente riemerso con la prima vittoria da pilota factory in Malesia. Difficile pensare al GP di Losail come match point: per essere incoronato campione Bagnaia dovrà lasciare il Qatar con un vantaggio di 37 punti. Meglio optare per una strategia diversa: chiudere il Gran Premio aumentando il divario dall’inseguitore madrileno, evitando di arrivare a Valencia per giocarsi il tutto per tutto. Il team manager Davide Tardozzi sa che questa battaglia non sarà per nulla facile, ma Pecco ha imparato a gestire certe situazioni sul filo del rasoio. “Sa quanto Martin sia forte, ma non lo vedo timoroso, e credo che lo abbia dimostrato a Sepang“.

In Qatar inizia lo sprint iridato

Il campione in carica della classe MotoGP sembra aver ritrovato massima fiducia a Sepang, con la conquista della pole e quel sorpasso all’esterno su Jorge Martin al 4° giro. “Ha ribadito a Martin la sua forza, per poi distaccarlo a due decimi al giro. Credo sia stata una motivazione eccezionale per fare bene qui“, ha sottolineato Tardozzi a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ma non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, perché Jorge Martin è in ripida ascesa da Misano e sa come battere il talento della VR46 Academy. Ducati factory sa di dover temere “la sua aggressività… Ha una velocità innata e andar forte subito, dalla prima curva, gli ha fatto fare la differenza nell’ultima parte di campionato“.

Sono noti i punti di forza di Pecco Bagnaia, frenata e ingresso curva, e quelli di Jorge Martin, percorrenza di curva e grinta nei primi giri. Il campione italiano ha una sola ricetta per vincere: “Se riesce a guidare con la scioltezza della Malesia e la determinazione che ha soprattutto in frenata, credo che possa assolutamente arrivare davanti a Jorge… Pecco dovrà tenere Jorge dietro, o non perderlo, perché nella seconda parte avrà più possibilità di vittoria“.

Foto: MotoGP.com