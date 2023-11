Moto3: Masia al primo match point, il titolo arriva in Qatar?

Verso il penultimo round del campionato con una maggiore certezza di un duello in Moto3. Lo dicono infatti i punti in ballo e i divari in classifica generale: tra Jaume Masia e Ayumu Sasaki infatti ci sono 13 punti, sono loro i grandi contendenti per la corona mondiale. Anche se non è del tutto da scartare che qualcun altro possa giocare uno scherzetto ai primi due. Alonso e Holgado sono precipitati a -41 con lo zero in Malesia, Deniz Oncu col pasticcio combinato da Rueda è sceso a -50, e ci sono solo 50 punti da assegnare. La tappa al Lusail International Circuit è il primo match point per Masia e le sue ambizioni iridate.

GP Qatar, tutti gli orari TV e streaming

Occhio alla “mina vagante”

Il capoclassifica iridato dovrà chiudere questo penultimo GP 2023 con un margine di 25 punti sugli avversari. Visto il vantaggio su Alonso, Holgado e Oncu, il discorso è abbastanza semplice, basta dare un’occhiata allo scenario peggiore per Masia, ovvero uno zero. Il pilota KTM Ajo può anche vincere, per il numero di vittorie stagionali rimarrebbe comunque dietro. Attenzione invece a colui che potrebbe essere la “mina vagante” della situazione. Nello scenario peggiore, ovvero un KO del leader iridato e la vittoria di Alonso, la situazione sarebbe riaperta con un solo GP poi restante.

Ecco perché bisogna considerarlo: se il piccolo colombiano vincesse, il capoclassifica iridato non dovrebbe fare peggio di un 6° posto. In caso di 2° posto del primo, il pilota Leopard non deve fare peggio di 11°, se 3° gli basta il 15° posto per dare il via alla festa, dal 4° posto in giù di Alonso anche uno zero di Masia sarebbe ininfluente. Un discorso valido anche per Holgado, che ha però perso lo smalto visto nella prima parte di stagione e dal quale appare più difficile aspettarsi un eventuale colpaccio per riaprire un campionato che, inizialmente, appariva nelle sue mani.

Masia vs Sasaki

Come il connazionale Ai Ogura nel 2020, nemmeno l’alfiere Intact GP è ancora riuscito a vincere nell’anno in cui lo troviamo in lotta per l’iride Moto3. Quel che è peggio, Sasaki ha perso tante occasioni proprio nelle curve finali. A volte contro il leader, altre contro Deniz Oncu, a Sepang contro il compagno di box e debuttante Collin Veijer. Finale non felice per Sasaki, ma non perderebbe certo il titolo per quei 5 punti, viste alcune grandi opportunità mancate in precedenza. Per questo all’alfiere Leopard bastano 25 punti tondi per chiudere i conti contro di lui, quindi altri 8 punti di margine alla fine del GP Qatar, ecco come.

– Masia vincente, Sasaki non va oltre il 3° posto

– Jaume Masia 2°, Sasaki non fa meglio del 5° posto

– Masia 3°, Sasaki è al massimo 8°

– Jaume Masia 4°, Sasaki non va oltre l’11° posto

– Masia 5°, Sasaki non fa meglio di 13°

– Jaume Masia 6°, Sasaki è al massimo 14°

– Masia 7°, Sasaki arriva 15°

– Jaume Masia 8°, Sasaki fuori dai punti

