MotoGP, Raul Fernandez deluso dall’Aprilia: “Servono soluzioni”

Dopo un primo anno in MotoGP molto difficile con il team KTM Tech3, per Raul Fernandez il passaggio sull’Aprilia del team RNF ha rappresentato una seconda chance molto importante per dimostrare il suo valore. Con la RS-GP del 2022 non ha avuto particolari acuti, però le cose sono andate meglio rispetto allo scorso anno. Ha conquistato 40 punti (nel 2022 solo 13) e per sei volte ha chiuso in top 10 (incluse le sprint race, dove i punti vanno solo ai primi nove).

MotoGP, Raul Fernandez scontento della situazione

Gli ultimi quattro gran premi non sono stati particolarmente brillanti per lui e la squadra di Razlan Razali. Nell’ultima gara a Sepang entrambi i piloti si sono ritirati. Miguel Oliveira per una caduta, mentre Fernandez ha avuto un problema tecnico. Non è la prima volta che succede qualche guasto e al termine del Gran Premio della Malesia il pilota spagnolo si è un po’ lamentato del materiale a disposizione: “Bisogna sedersi a un tavolo – ha detto a Motosan.es – e cercare soluzioni. Non mi pento di essere in Aprilia, ma non è normale che le cose vadano male e che continuino ad accadere. Qualcuno deve prendere in mano le redini della situazione, perché non è né la prima né la seconda volta che questo accade“.

Raul non è affatto contento della situazione. Sa che per questioni di budget non può avere un trattamento tecnico simile ai colleghi della squadra ufficiale, però ritiene che i problemi tecnici che sta avendo con la sua RS-GP 2022 siano troppi. Chiede un confronto e delle soluzioni.

Raul manda un messaggio ad Aprilia

Fernandez ha un contratto anche per il 2024 e più volte Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha speso delle buone parole per lui. C’è fiducia nel suo talento, ma il diretto interessato vuole poter contare su una moto totalmente affidabile e che gli permetta di esprimersi al meglio.

Si aspetta che la casa di Noale dia un supporto migliore in futuro: “Aprilia ci sta deludendo – riporta Speedweek – perché non stiamo ricevendo alcun supporto, nessun aggiornamento tecnico. Le uniche novità della moto sono le gomme nuove. Ducati cerca di aiutare al meglio tutti gli otto piloti. I miei ragazzi si impegnano e lavorano duro sulle moto. Mi dispiace davvero per loro“. L’anno prossimo lui e Oliveira avranno le moto 2023, quindi si ritroveranno di nuovo non alla pari con la coppia Espargaro-Vinales. L’auspicio è di avere meno noie tecniche.

Foto: RNF