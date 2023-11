WorldSSP, Glenn van Straalen in Ten Kate con Stefano Manzi

Glenn van Straalen sarà in nuovo compagno di squadra di Stefano Manzi in Ten Kate. Jorge Navarro, come previsto, non è stato confermato e forse gareggerà su una Triumph ma non del team factory. Dopo aver annunciato il prolungamento del contratto del vice-campione del mondo Stefano Manzi, con l’ arrivo di Glenn van Straalen si completa la formazione 2024. Il 23enne olandese frequenta il paddock del WorldSBK dal 2018. È stato uno dei primi talenti cresciuti nel vivaio del WorldSSP300 prima di approdare al WorldSSP. Nelle ultime stagioni ha gareggiato in sella ad una Yamaha ed è salito tre volte sul podio con due secondi posti nel 2022 ed un terzo quest’anno.

Nelle ultime stagioni Van Straalen ha dimostrato di poter competere con i migliori piloti del campionato Mondiale Supersport. Insieme al Ten Kate Racing, che ha già vinto 11 titoli mondiali Supersport ed è riuscito a vincere il campionato a squadre per la terza stagione consecutiva nel 2023, cercherà di fare un ulteriore salto di qualità.

“Nelle ultime due stagioni ho dimostrato di essere veloce su una Yamaha – commenta Glenn van Straalen- sono fiducioso che con la conoscenza e l’esperienza di Ten Kate Racing potrò salire sul podio in ogni week-end. Questo è il nostro obiettivo comune e non vedo l’ora che arrivi il nostro primo test. Lavorerò con il massimo impegno nel prossimo inverno assieme al mio staff per rendere questa collaborazione un vero successo”.

Entusiasta anche la squadra, come afferma Kervin Bos – team manager Ten Kate Racing: “Siamo estremamente felici e orgogliosi di ingaggiare un talento olandese. Siamo consapevoli del potenziale di Glenn e questo è anche il motivo principale per cui abbiamo lavorato così duramente su questo progetto. Speriamo di riuscire ad arrivare al top alla nostra gara di casa ad Assen, il terzo fine settimana di aprile. Siamo estremamente orgogliosi di poterlo fare insieme ai nostri partner e alle aziende olandesi. Non vediamo l’ora di presentare la moto ed i piloti (il mese prossimo) e speriamo di sorprendere tutti con la nostra moto”.