Stefano Manzi in Ten Kate con contratto Yamaha Motor Europe

Stefano Manzi alla fine resta in Ten Kate Racing ed avrà un contratto diretto con Yamaha Motor Europe. Dopo aver gareggiato a lungo nel Mondiale Moto3 e Moto2, il pilota riminese ha debuttato nel WorldSSP nel 2022 conquistando la sua prima vittoria a Portimão e altri tre podi con Triumph. Quest’anno è approdato al Ten Kate Racing Team Yamaha ed ha ottenuto quattro vittorie, altri 13 podi, una pole position e cinque giri più veloci. Ha concluso dunque il Mondiale al secondo posto dietro a Nicolò Bulega. La tenacia e il talento di Manzi sono stati premiati dunque con un contratto con Yamaha Motor Europe per la stagione 2024.

“Sono felice e orgoglioso di diventare un pilota ufficiale Yamaha – commenta Stefano Manzi – è davvero bello estendere la partnership. Dovremo lavorare molto duramente per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Gli obiettivi per il 2024 sono ambiziosi ma sono fiducioso: se continueremo a lavorare positivamente, come abbiamo fatto quest’anno, raggiungeremo i nostri traguardi. Voglio ringraziare Yamaha Motor Europe e Ten Kate Racing per la fiducia riposta in me e per il rinnovo della nostra partnership”.

Andrea Dosoli, Road Racing Manager Yamaha Motor Europe, è entusiasta. “È un piacere estendere la collaborazione con Stefano, un ragazzo fantastico. Abbiamo iniziato il percorso all’inizio del 2023 e lui si è dimostrato subito capace di risultati eccezionali, come abbiamo visto in questa stagione. Con una proroga per un altro anno, miriamo a mettere a frutto l’esperienza maturata e lottare ancora per i vertici del WorldSSP. Dopo quello che Stefano ha dimostrato quest’anno, siamo felici di offrirgli un contratto diretto con Yamaha Motor Europe come nostra guida nel WorldSSP con una struttura esperta e professionale quale Ten Kate Racing. Da parte nostra può stare tranquillo: faremo di tutto per metterlo nelle condizioni di lottare per il titolo nel 2024. Lo ringraziamo per la fiducia che ha riposto in noi”.

Foto TenKate Racing