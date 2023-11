MotoGP Sepang, Bagnaia in fiducia: “Finalmente sono subito forte”

Missione compiuta per Francesco Bagnaia nel venerdì di prove in Malesia. Ottavo tempo e accesso diretto al Q2 delle Qualifiche di domani. Sul giro secco può ancora migliorare, invece sul passo gara sembra già messo molto bene. Chiaramente, l’ultima sessione di libere di sabato mattina sarà importante per fare ancora qualche passo avanti.

MotoGP Malesia, il bilancio di Bagnaia

Pecco si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Uno dei venerdì migliori da tanto tempo. Mi trovo bene, con le gomme usate sono stato molto veloce e questo è fondamentale. Il primo time attack è venuto molto bene, mentre secondo purtroppo mi è sfuggito dopo aver preso la bandiera gialla. Sono contento, era importante avere un feeling così ed esprimere molta velocità da subito, era fondamentale. Mi sembra che sul time attack Alex Marquez mi sembra messo un po’ meglio, però sul passo gara siamo molto forti“.

Il due volte campione del mondo ha spiegato che, rispetto ad altri gran premi, a Sepang è riuscito a essere subito abbastanza incisivo: “In questo weekend siamo partiti subito con un setting migliore, mi sono trovato meglio e tutto è venuto di conseguenza. Non è che di solito scegliamo di partire a rilento, ma fatichiamo un po’ e invece stavolta mi sono trovato subito abbastanza bene. Questo ha fatto davvero molto“.

Pecco ha margine di miglioramento

Bagnaia conferma che con pneumatico nuovo non è ancora perfetto, mentre quando un po’ più consumata riesce a guidare meglio: “Questa è una cosa che purtroppo mi limita un po’ in certe situazioni. Per fortuna qui abbiamo fatto un bello step, soprattutto sulle curve a sinistra, che erano il problema principale. Riesco a farla girare molto di più col posteriore, prima ero limitato perché la moto si innervosiva molto. Invece qua ho trovato subito una quadra migliore. Con gomma nuova negli ultimi time attack non sono riuscito all’ultima curva a girare la moto abbastanza stretta, abbiamo perso un po’. Nel secondo potevamo avvicinarsi al 57, sarebbe stato meglio perché a livello di morale essere davanti aiuta. Però una giornata come oggi è positiva per tutto il team“.

Il pilota ufficiale Ducati ha confermato che non c’è stato un particolare cambiamento di setup rispetto al GP in Thailandia, solo qualche aggiustamento: “Piccole modifiche che si fanno da pista a pista. Quella di Buriram è simile a questa per certi aspetti e questo è stato un vantaggio. Altre volte partiamo con un setup simile all’anno prima e magi ci rallenta un po’. Stavolta è stato perfetto da subito. Inoltre, è un tracciato che mi viene abbastanza bene e quindi poi viene tutto di conseguenza“.

Foto: Ducati Corse