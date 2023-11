Sessione MotoGP determinante in ottica qualifiche. Piazza la zampata Alex Marquez, capoclassifica quindi verso la Q2 in sella alla Desmosedici azzurro Gresini, con Jorge Martin subito a seguire. Ottimo turno anche per le due KTM, la Yamaha di Quartararo e la Aprilia di Vinales, non si può dire lo stesso invece di Aleix Espargaro: all’incidente delle Prove 1 se ne sono aggiunti addirittura altri tre! Ecco com’è andata la sessione più lunga per la MotoGP, in cui da Honda, ancora senza un pilota per la prossima stagione, è arrivata anche una voce piuttosto sorprendente.

MotoGP GP Malesia, gli orari TV e streaming

Una nuova opzione

La rivelazione è arrivata proprio all’inizio dell’ora di Prove a Sepang: Honda sta pensando a Pol Espargaro per la stagione 2024! Alberto Puig ha confermato a motogp.com come questa sia un’opzione decisamente concreta per il prossimo anno. Questo sì che sarebbe un vero stravolgimento dopo i due anni difficili vissuti dallo spagnolo in sella alla RC-V… Dopo tante voci su Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, fino al pilota Moto2 Fermin Aldeguer, adesso si aggiunge un altro possibile nome alla lista. Una questione però tutta da valutare: Pol Espargaro, ‘sacrificato’ per Pedro Acosta, è ancora legato a KTM e per lui il programma è passare alla veste di collaudatore per poi disputare qualche wild card nel 2024. “Sa bene quale sarebbe il suo programma con KTM per la prossima stagione e mi sembrava contento. Ormai tutto è possibile, so che Puig ha parlato con lui e non sono nella testa di Espargaro” è il commento di Hervé Poncharal sull’argomento.

MotoGP, chi va in Q2?

In pista intanto si vede un pasticcio evitato di un soffio tra i fratelli Marquez, con Marc a ruota e quasi a contatto con Alex a rischio highside. Cade alla curva 1 invece Aleix Espargaro, al secondo incidente di giornata (stavolta senza fiammate improvvise come nelle Prove 1), senza particolari danni alla sua Aprilia. Il problema è che questa è solo la prima caduta del turno: più tardi infatti ne arriverà una seconda alla curva 9, infine la terza si verificherà alla curva 5. Un totale di quattro incidenti in appena due sessioni svolte a Sepang! Marc Marquez invece continua la sua sequenza di salvataggi al limite… A differenza delle prime prove, ora tutti i piloti MotoGP stanno correndo con la doppia media, per Michelin l’abbinamento migliore in queste condizioni. Alla fine comandano sempre due Ducati, ma non è un dominio rosso: si inseriscono infatti anche le KTM (guardate in basso i settori di Binder!), una Yamaha ed una Aprilia.

MotoGP, la classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com