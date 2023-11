MotoGP Sepang, Prove 1: primi passi per Bautista, Aprilia “a fuoco”

Il fine settimana MotoGP in Malesia scatta, neanche a dirlo, nel segno delle Ducati. Jorge Martin, il primo rivale di Francesco Bagnaia, comanda la classifica davanti ad Alex Marquez ed al compagno di box Johann Zarco. Il campione MotoGP invece non è particolarmente brillante, ma ricordiamo che il turno più importante sarà il successivo. È una prima occasione anche per studiare le gomme, tra chi prova le medie e molti altri che scendono in pista con le dure posteriori, non mancano infine le prove di partenza sempre fondamentali in gara. Tante cose da imparare per Alvaro Bautista, ospite d’eccezione per questo evento, che chiaramente deve reimparare una classe regina molto cambiata rispetto a quando ci correva lui. Tempi e cronaca della prima sessione di prove.

MotoGP GP Malesia, gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 1

Presente Iker Lecuona come sostituto di Alex Rins, ma c’è soprattutto una wild card di lusso, il fresco bicampione WorldSBK Alvaro Bautista. Un regalo di Ducati a stagione conclusa con il secondo titolo Superbike, vedremo come se la caverà in questa “nuova” MotoGP. Certo ha svolto i test, ma è sempre una situazione nuova rispetto al periodo in cui lui stesso ha corso nel Motomondiale. A referto in questa sessione una caduta di Aleix Espargaro, una scivolata che appare innocua, finché non si sprigionano le fiamme che richiedono l’intervento dei commissari. In seguito le Yamaha passano in vetta alla classifica dei tempi, ma sul finale riecco le Ducati: Jorge Martin, Alex Marquez e Johann Zarco sono i migliori della sessione inaugurale del weekend a Sepang.

La classifica MotoGP

I settori di riferimento

Foto: motogp.com