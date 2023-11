MotoGP, torna Iker Lecuona in LCR al posto di Alex Rins

In LCR Honda torna nuovamente Iker Lecuona per i prossimi due GP. Il pilota HRC Superbike sarà incaricato di competere nuovamente in sella alla RC213V negli appuntamenti in Malesia ed in Qatar. Alex Rins al momento è ancora impegnato nel processo di recupero dopo l’ultimo intervento, ma la speranza del team è chiaramente di riuscire a recuperarlo per il round conclusivo a Valencia, l’ultimo con Honda prima del passaggio a Yamaha nel 2024.

MotoGP GP Malesia, tutti gli orari TV e streaming

Il Mondiale Superbike è ormai finito, Iker Lecuona può tornare a competere anche in MotoGP. Sostituzioni che si sono rese necessarie per l’importante infortunio in cui è incappato Alex Rins nello scorso Gran Premio al Mugello. Una caduta nella Sprint che non sembrava troppo grave, finché lo spagnolo non ha mostrato evidenti dolori alla gamba. Da lì il lungo recupero, che procede ancora dopo l’ultimo intervento svolto nella settimana del GP in Thailandia.

Risolta così l’ernia evidenziata alla gamba destra, oltre a sistemare la sindrome compartimentale. Sempre in quei giorni Alex Rins è tornato a casa, dove continua appunto la sua riabilitazione. Ma non è sufficientemente a posto per tornare a competere, motivo per cui Iker Lecuona è stato nuovamente chiamato per vestire i colori LCR Honda sia in Malesia che in Qatar. Per il momento (inclusi i due GP al posto degli infortunati Marquez e Mir) non ha ancora raggiunto la zona punti.

Foto: Social-Iker Lecuona