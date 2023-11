Entriamo nell’ultima fase di questa intensa stagione 2023. Il Motomondiale va in Malesia, al Sepang International Circuit, che ospita il primo di altri tre GP consecutivi che segnano il gran finale. Come proseguirà il duello Bagnaia-Martin in MotoGP? Senza dimenticarsi di Brad Binder, fuori dalla lotta ma capace di dare filo da torcere ai ducatisti… Pedro Acosta chiuderà definitivamente i conti in Moto2? Le combinazioni sono tutte dalla sua parte. In Moto3 è ormai lotta a quattro, come procederà? Massima attenzione all’agguerrito esordiente David Alonso, che non molla la presa e ha tutto per puntare al colpaccio. Sarà un altro evento importante per il Mondiale 2023, e di nuovo di notte per l’Europa. Di seguito il programma completo del GP Thailandia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8. Pronti a puntare la sveglia per l’ultima volta quest’anno? Ecco tutti gli orari.

GP Malesia, gli orari di Sky Sport

Venerdì 10 novembre

2:00-2:35 Moto3 Prove 1

2:50-3:30 Moto2 Prove 1

3:45-4:30 MotoGP Prove 1

6:15-6:50 Moto3 Prove 2

7:05-7:45 Moto2 Prove 2

8:00-9:00 MotoGP Prove

Sabato 11 novembre

1:40-2:10 Moto3 Prove 3

2:25-2:55 Moto2 Prove 3

3:10-3:40 MotoGP Prove 2

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 10 giri

Domenica 12 novembre

3:40-3:50 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara – 15 giri

6:15 Moto2 Gara – 17 giri

8:00 MotoGP Gara – 20 giri

La programmazione TV8

Sabato 11 novembre (diretta)

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 10 giri

Domenica 12 novembre (differita)

11:15 Moto3 Gara – 15 giri

12:30 Moto2 Gara – 17 giri

14:15 MotoGP Gara – 20 giri

