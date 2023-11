Max Verstappen continua la sua stagione da cannibale anche in terra verde oro, l’olandese trionfa nel GP del Brasile, gestendo dal primo all’ultimo giro. L’asso olandese coglie la 52esima vittoria in carriera e mette la RB19 tra l’olimpo delle migliori vetture della storia della Formula 1. Adrian Newey è sempre più il mago dei progettisti di tutti i tempi. Il podio viene completato da uno stupendo Lando Norris e da un battagliero Fernando Alonso. La gara è stata interrotta dopo due tornate con una bandiera rossa, dovuta ad un contatto in partenza che visto coinvolti Magnussen e Albon.

L’incidente alla partenza provoca la bandiera rossa, Leclerc che sfortuna

Il tutto è scaturito da Alexander Albon che ha colpito Nico Hulkenberg, la carambola ha poi colpito anche Kevin Magnussen, portando ad un incidente più grande. La bandiera rossa è stata esposta per rimettere apposto le barriere, che sono state colpite dall’impatto di due vetture coinvolte. Giornata da dimenticare per Charles Leclerc, che durante il giro di allineamento ha un problema all’idraulica alla sua SF-23. Il monegasco così, non è neanche partito! La gara ha visto un’altra prova strabiliante di Norris. Il britannico alla prima partenza, passa da sesto a secondo e in gara ha provato a rimanere il più vicino possibile a Max, giungendo a nemmeno 10 secondi dal vincitore.

Il podio, viene chiuso da Alonso dopo un’arrivo in volata contro Sergio Perez, condito da un duello pieno di sorpassi e controsorpassi. I due sono arrivati vicinissimi al traguardo, con lo spagnolo terzo per solo mezzo secondo. Dietro di loro un’ottima quinta piazza per Lance Stroll, con Carlos Sainz sesto. Unica rossa a punti oggi come detto in precedenza per la sorte di Leclerc e c’è da dire, che anche lui ha parlato di un problema alla frizione della sua vettura. Prova convincente per Pierre Gasly settimo, davanti a Lewis Hamilton. Le Mercedes sono parse spuntate, con George Russell costretto al ritiro verso metà gara. Chiudono la Top10: Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon.

Arrivo finale della Gara del GP del Brasile ad Interlagos

1- MAX VERSTAPPEN (RED BULL) VINCITORE

2- LANDO NORRIS (MCLAREN) +8.2

3- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) +34.1

4- SERGIO PEREZ (RED BULL) +34.6

5- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +40.8

6- CARLOS SAINZ (FERRARI) +50.1

7- PIERRE GASLY (ALPINE) +56

8- LEWIS HAMILTON ( MERCEDES) +62.8

9- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) +69.8

10- ESTEBAN OCON (ALPINE) +1 GIRO

11- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) +1 GIRO

12- NICO HULKENBERG (HAAS) +1 GIRO

13- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) +1 GIRO

14- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +2 GIRI

15- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) RITIRATO

16- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) RITIRATO

17- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) RITIRATO

18- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) RITIRATO

19- CHARLES LECLERC (FERRARI) RITIRATO

20- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) RITIRATO

FOTO: Social Formula 1